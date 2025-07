Barcelona cancela amistoso no Japão por suposto calote milionário

Treino do Barcelona na pré-temporada - Foto: JOSEP LAGO / AFP

Já estava tudo certo para a participação do Barcelona em um amistoso no início da turnê de pré-temporada contra o clube japonês Vissel Kobe, líder do campeonato japonês - mas o jogo foi cancelado. Marcado para este domingo, 27, o jogo não acontecerá mais por descumprimento de cláusulas fundamentais do contrato por parte do promotor do evento, de acordo com um comunicado oficial do clube catalão.

Apesar do cancelamento no Japão, o clube espanhol ainda pode manter compromissos previstos na Coreia do Sul, onde estão programados dois jogos: contra o FC Seoul, no dia 31 de julho, e diante do Daegu FC, no dia 4 de agosto.

A permanência desses compromissos, no entanto, dependerá do cumprimento de novas exigências por parte do organizador local. “Caso os termos sejam respeitados, a equipe embarcará para a Coreia do Sul nos próximos dias”, informou o Barça.

Segundo o jornal espanhol As, o cancelamento se deve ao não pagamento do valor que teria sido acordado, somando 15 milhões de euros (cerca de R$ 97,7 milhões) que poderiam chegar a 20 milhões de euros dependendo de metas estabelecidas.

O Barça lamentou o cancelamento e manifestou solidariedade à sua torcida no Japão. “O Barcelona lamenta o incidente e o impacto na grande comunidade de torcedores do Barça no Japão”, diz a nota que não especifica detalhes sobre o descumprimento.

O grupo principal do Barcelona iniciou os treinos para a nova temporada no último dia 13 de julho. O amistoso contra o Vissel Kobe, marcado para 27 de julho, seria a primeira partida da excursão.

A estreia oficial do Barça em competições será no dia 16 de agosto, contra o Mallorca, pela primeira rodada de La Liga. Atual campeão espanhol, o clube tenta manter o bom desempenho da temporada passada sob o comando do treinador alemão.