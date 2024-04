BAVI: Esquema especial da PM contará com 900 policiais militares | A TARDE

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) vai empregar um total de 900 policiais militares em um esquema especial durante a final do Campeonato Baiano, entre o Bahia e o Vitória, o clássico Ba-Vi, que acontecerá neste domingo, 7. O jogo será às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, com uma expectativa de público de mais de 48 mil pessoas.

Desse número, 612 PMs estarão voltados somente para o estádio e o entorno. As ações serão realizadas pelo Batalhão Especializado em Policiamento em Eventos (Bepe), pelo Batalhão de Polícia de Choque, pela Academia de Polícia Militar (APM), Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp BTS, Grupamento Aéreo (Graer), 2ª CIPM e outras companhias especializadas.



LEIA MAIS

>>> Provocações e polêmicas: o que está em jogo no Ba-Vi deste domingo?

>>> “Absolutamente confiante”, diz Bobô sobre Ba-Vi decisivo no Baianão

>>> Defesa do Vitória tenta voltar aos melhores dias para o Ba-Vi

Serão utilizadas 22 duplas de policial/cavalo para prevenir tumultos e confusões dentro e no entorno da Fonte Nova. O policiamento convencional e especializado também vai intensificar as ações nas estações de transbordo, nos grandes corredores de tráfego, assim como nos locais de grande circulação de torcedores.

O Bepe realizará ainda o acompanhamento da torcida do Bahia desde a Praça da Piedade, onde a concentração está marcada para às 11h, até o estádio.

O acompanhamento da delegação do Vitória será realizado pelo efetivo do Bepe com o apoio do Esquadrão de Motociclistas Águia, Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) e apoio aéreo do Graer. Já o acompanhamento da delegação do Bahia será feito pelo efetivo do Bepe com o apoio do Batalhão de Pronto Emprego Operacional (BPEO).

A PM-BA orienta que, por questões de segurança, o torcedor cheguei cedo ao estádio, não leve fogos de artifício, assim como objetos que possam ser utilizados para a prática de violência. A corporação ressalta a importância do torcedor consentir e colaborar com a busca pessoal de prevenção e segurança que será realizada nos portões de acesso ao estádio.