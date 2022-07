Bello e Bianca Hiemer participarão do Campeonato Baiano de Futevôlei

A Federação das Associações de Futevôlei do Estado da Bahia – FAFEB para sediar a 3ª etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei em Barra Grande, distrito da península de Maraú, na Bahia. Os jogos vão acontecer nos dias 5 a 7 de agosto, com 6 categorias: Masculino A, Masculino B, Masculino C, Feminino A, Feminino B e Master.



O Campeonato vai contar jogadores renomados como Bello, o melhor jogador de futevôlei do mundo e Bianca Hiemer, bicampeã sul-americana e 6 vezes campeã brasileira de futevôlei, irão disputar a famosa modalidade de esporte de areia que surgiu em 1960.

“Estamos preparando uma etapa muito especial, por ser um local turístico e belíssimo, onde os atletas irão pontuar para o ranking estadual, ampliando o número de participantes”, explica Tadeu Lins, presidente da FAFEB.

No dia 5 de agosto, jogam o Masculino C e Master, às 9h. Já no dia 6, é a vez do Masculino e Feminino A, também às 9h. E no dia 7, a disputa será do Masculino e Feminino B, às 9h e as finais do Masculino e Feminino A e B e Master, às 14h.

“Seguimos investindo e apoiando o turismo esportivo na nossa região que além de movimentar a economia local, atrai esse nicho de turistas que praticam os seus esportes favoritos e conhecem as maravilhas da nossa Península. Sediar um campeonato desse porte e com tantos nomes importantes nos enche de alegria e nos dá a certeza de que estamos no caminho certo”, destacou o secretário de turismo e lazer de Maraú, Leco Levita.

O evento é uma realização da FAFEB em parceria com o Governo da Bahia, Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Prefeitura Municipal de Maraú, Secretaria de Turismo e Lazer (Sectur) e Associação de Futevôlei de Barra Grande - AFVBG.