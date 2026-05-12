Betis vence Elche e retorna à Liga dos Campeões após duas décadas

Antony foi um dos destaques do Bétis - Foto: CRISTINA QUICLER/AFP

O Real Betis está de volta à Liga dos Campeões. Em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, o time de Sevilha derrotou o Elche por 2 a 1 nesta terça-feira, 12, consolidando-se na quinta colocação com 57 pontos. O resultado, somado à derrota do Celta para o Levante, garantiu matematicamente a última vaga espanhola para a principal competição da UEFA na próxima temporada.

Jogo da classificação

Atuando diante de sua torcida, o Betis abriu o placar logo aos 9 minutos com o atacante colombiano Juan Camilo Hernández. O Elche chegou a empatar com Héctor Fort aos 41 minutos, mas viu sua situação complicar com a expulsão de Léo Pétrot no início do segundo tempo. Com um a mais, o Betis pressionou e chegou ao gol da vitória com Pablo Fornals aos 68 minutos.

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"Conseguir a classificação aqui, diante de nossa torcida, traz uma felicidade imensa", comemorou o técnico Manuel Pellegrini. O Betis se junta a Barcelona (campeão), Real Madrid, Villarreal e Atlético de Madrid como os representantes espanhóis na Champions.

Tropeço do Celta e luta contra o rebaixamento

O principal perseguidor do Betis, o Celta de Vigo, deu adeus às chances de Champions após ser derrotado em casa pelo Levante por 3 a 2. Apesar de Ferran Jutglá ter colocado o time galego em vantagem duas vezes, o Levante buscou a virada com gols de Kevin Arriaga, Adrián de la Fuente e Roger Brugué.

A vitória foi vital para o Levante, que deixou a zona de rebaixamento provisoriamente. Atualmente, cinco equipes estão empatadas com 39 pontos na parte inferior da tabela, intensificando a briga pela sobrevivência nas duas rodadas finais. O Oviedo já teve seu rebaixamento confirmado oficialmente.

Atlético de Madrid vence no Cierre

No último jogo do dia, o Atlético de Madrid superou o Osasuna por 2 a 1. Os gols foram marcados por Ademola Lookman, de pênalti, e Alexander Sorloth. Mesmo terminando com dez jogadores após a expulsão de Marcos Llorente, o time de Diego Simeone segurou o resultado e confirmou sua eficácia na reta final do campeonato.