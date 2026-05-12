Saiba quem pode substituir o artilheiro da era Ancelotti na Seleção

Artilheiro da era Ancelotti, Estêvão está fora da Copa do Mundo - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

Artilheiro da era Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira,Estêvão está oficialmente fora da Copa do Mundo 2026 devido a uma lesão na coxa direita que vai o afastar dos gramados por tempo indeterminado. Com a ausência alguns jogadores que estavam brigando por fora para ter uma vaga entre os convocados passaram a ter mais chances na lista final.

Estêvão ganhou confiança com a Amarelinha justamente com Ancelotti, e se estabeleceu como um titular na reta final das Eliminatórias Sul-Americanas e nos últimos amistosos internacionais. Maior artilheiro neste período com cinco gols marcados, o jogador era um nome garantido no quarteto ofensivo escalado pelo treinador.

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Vai ter Neymar?

É inevitável mencionar Neymar Jr. em caso de qualquer ausência no setor ofensivo da Seleção. Presente na lista dos 55 nomes da pré-convocação do Brasil, o meia-atacante do Santos vem evoluindo fisicamente e contribuído tecnicamente no Campeonato Brasileiro.

O jogador marcou 17 gols e sete assistências em 41 jogos desde que chegou ao Santos, e é a principal dúvida na lista final. O treinador Carlo Ancelotti fez questão de avisar que vai convocar somente quem estiver 100% fisicamente, e Neymar precisou ser poupado de alguns dos últimos jogos do Peixe, mas, sempre que foi relacionado, atuou por 90 minutos.

Rayan

Rayan, atacante do Bournemouth | Foto: Adrian Dennis / AFP

Quem tem se destacado na ponta-direita e também apareceu na pré-lista foi o atacante Rayan, do Bournemouth (Inglaterra). O cria da base do Vasco é o principal destaque do clube inglês, que luta por vaga na Champions League nesta reta final de Premier League.

Desde que chegou na Europa, o atacante de 19 anos fez 13 jogos, marcou cinco gols e distribuiu duas assistências. O jogador balançou as redes nas últimas três partidas consecutivas.

Antony

Destaque do Real Betis (Espanha), Antony também vive a expectativa de estar presente na convocação oficial. O atacante disputou a Copa do Mundo de 2022 e ficou um tempo longe do radar da Amarelinha neste ciclo, mas voltou a se destacar na La Liga e pode ser convocado.

Canhoto e ponta-direita, assim como Estevão, o jogador vive a temporada mais artilheira da sua carreira, com 14 gols e dez assistências em 44 jogos pelo clube espanhol. Apesar de não ter sido convocado com Ancelotti, Antony está entre os 55 pré-convocados anunciados.

Outros nomes presentes na pré-lista de convocados por Ancelotti: