Sergio Ramos encaminha compra de gigante espanhol por R$ 2,5 bilhões

Sergio Ramos está muito próximo de assumir o controle do Sevilla, da Espanha, equipe onde iniciou sua trajetória no futebol profissional. O ex-zagueiro do Real Madrid chegou a um acordo com os sócios da empresa Five Eleven Capital para adquirir o clube espanhol por 450 milhões de euros, valor que gira em torno de R$ 2,5 bilhões na cotação atual.



A negociação já estaria alinhada entre as partes e depende apenas da aprovação do Conselho Superior do Esporte (CSD), além da assinatura definitiva dos contratos para ser oficializada.



Segundo informações divulgadas na Espanha, o grupo liderado por Sergio Ramos assumirá as dívidas existentes do Sevilla e apresentou uma série de garantias financeiras para convencer os acionistas do clube. A proposta inclui ainda um cronograma específico de pagamento, com valores ajustados de acordo com a divisão em que a equipe estiver nas próximas temporadas.



A autorização do CSD é obrigatória em casos de aquisição de 25% ou mais do capital social de clubes espanhóis. A legislação relacionada às SADs (Sociedades Anônimas Desportivas) tem como objetivo “garantir a idoneidade do investidor e a estabilidade do clube”.

Caso a compra seja concluída, Sergio Ramos herdará um cenário esportivo bastante delicado. Restando apenas três rodadas para o fim de La Liga, o Sevilla ocupa apenas a 13ª colocação e está a três pontos da zona de rebaixamento, aberta atualmente pelo Deportivo Alavés. Na temporada passada, o clube escapou da queda por apenas um ponto.



A situação segue preocupante também para 2025/26. O Sevilla encara nesta quarta-feira um confronto decisivo diante do Villarreal Club de Fútbol, fora de casa, no Estádio El Madrigal, às 14h (de Brasília), em duelo importante na luta contra a parte inferior da tabela.



Ídolo histórico do futebol espanhol, Sergio Ramos foi revelado nas categorias de base do Sevilla e estreou profissionalmente pelo clube em 2003. Depois, construiu uma trajetória vitoriosa no Real Madrid e na Seleção Espanhola de Futebol. O defensor retornou ao Sevilla em setembro de 2023, permanecendo no clube até o encerramento da temporada 2023/24.



Sem clube desde que deixou o Monterrey, em dezembro do ano passado, Sergio Ramos, hoje com 40 anos, não poderá voltar a atuar oficialmente na Espanha caso confirme a compra do Sevilla.