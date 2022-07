Bia Ferreira avança à semifinal do Campeonato Brasileiro de Boxe

A pugilista baiana Bia Ferreira derrotou Julia Alves nesta quinta-feira, 6, e avançou às semifinais do Campeonato Brasileiro de Boxe. No confronto da categoria até 60 quilos, Bia tratou de encerrar as chances da adversária ainda no primeiro assalto.

A baiana impôs um RSC - quando o juiz paralisa e encerra o combate por um castigo excessivo de um dos oponentes - indo para cima de Julia, assim forçando a abertura de contagem três vezes ainda nos primeiros três minutos. Agora Bia enfrenta Mirelly Rodrigues Alves, neste sábado, 9.

Fazem a outra semifinal as lutadoras Monica Conceição e Rebeca Lima. A final da categoria acontece na tarde deste domingo, 10.

Bia Ferreira foi campeã mundial em 2019 e vice em 2022, além de medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio.