Bia Haddad atropela italiana e garante Brasil nas quartas do SP Open

Bia Haddad comemora vitória sobre Miriana Tona - Foto: Divulgação/SP Open

Beatriz Haddad Maia começou a disputa de simples do SP Open com o pé direito. Nesta terça-feira, 9, a brasileira não deu chances para a italiana Miriana Tona, que veio da qualificatória, e venceu o duelo válido pela primeira rodada com tranquilidade.

Em jogo com duração de 1h16min, Bia Haddad bateu Tona por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/1. Agora, a tenista local encara a compatriota Laura Pigossi nas oitavas de final, o que garante uma representante do Brasil nas quartas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Estou muito feliz de ter jogado na quadra Maria Esther Bueno pela primeira vez. Estou muito animada para a semana e está sendo muito bacana sentir a energia dos brasileiros aqui. Conheço a Laura desde pequena, é uma menina muito lutadora, vai ser um grande jogo e o legal é que nós vamos ter uma brasileira nas quartas”, celebrou Beatriz após a vitória.

Clima de revanche?

Vale lembrar que Bia Haddad, atuando ao lado de Ana Candiotto, foi eliminada do torneio de duplas justamente por Laura Pigossi, que forma dupla com Ingrid Martins no SP Open.