Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL VS BRASIL

Em duelo de brasileiras, Bia Haddad cai nas duplas no SP Open

Duelo totalmente brasileiro também envolveu a medalhista olímpica Laura Pigossi

João Grassi

Por João Grassi

08/09/2025 - 21:06 h | Atualizada em 08/09/2025 - 21:20
Ana Candiotto/Bia Haddad Maia x Ingrid Martins/Laura Pigossi
Ana Candiotto/Bia Haddad Maia x Ingrid Martins/Laura Pigossi -

A primeira rodada de duplas do WTA de São Paulo teve um confronto especial. Em duelo envolvendo quatro tenistas locais, Beatriz Haddad Maia, principal brasileira do circuito, e Ana Candiotto foram eliminadas pela dupla formada por Ingrid Martins e Laura Pigossi, nesta segunda-feira, 8.

A dupla de Martins e Pigossi, conhecida por ser medalhista olímpica em Tóquio 2021, avançou às quartas de final do SP Open ao vencer a partida por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (5).

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Sempre muito difícil jogar contra duas brasileiras, ainda mais duas que conhecemos há muito tempo. Era mais um jogo de xadrez. Fazia muito tempo que eu não jogava dupla com a Ingrid. Muito especial poder jogar em casa, especialmente com ela”, celebrou Laura Pigossi.

Apesar de muitas quebras de saque dos dois lados, Ingrid e Laura se mostraram mais entrosadas que Bia e Ana, que jogavam juntas pela primeira vez.

Laura Pigossi cumprimenta Ingrid Martins
Laura Pigossi cumprimenta Ingrid Martins | Foto: Divulgação/SP Open

Leia Também:

Bia Haddad perde para tenista da casa e se despede do US Open
Djokovic elimina Fritz e faz dancinha em homenagem à filha no US Open
Com queda nas duplas, tênis brasileiro encerra jornada no US Open

Próximo compromisso

A dupla classificada encara as vencedoras da partida entre Julia Riera / Ana Sofia Sánchez e Leolia Jeanjean / Victoria Rodriguez

Vale lembrar que todas as representantes do Brasil desta partida também vão participar do torneio de simples.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bia haddad SP Open tênis

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ana Candiotto/Bia Haddad Maia x Ingrid Martins/Laura Pigossi
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

Ana Candiotto/Bia Haddad Maia x Ingrid Martins/Laura Pigossi
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Ana Candiotto/Bia Haddad Maia x Ingrid Martins/Laura Pigossi
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Ana Candiotto/Bia Haddad Maia x Ingrid Martins/Laura Pigossi
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

x