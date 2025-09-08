Em duelo de brasileiras, Bia Haddad cai nas duplas no SP Open

Ana Candiotto/Bia Haddad Maia x Ingrid Martins/Laura Pigossi - Foto: Divulgação/SP Open

A primeira rodada de duplas do WTA de São Paulo teve um confronto especial. Em duelo envolvendo quatro tenistas locais, Beatriz Haddad Maia, principal brasileira do circuito, e Ana Candiotto foram eliminadas pela dupla formada por Ingrid Martins e Laura Pigossi, nesta segunda-feira, 8.

A dupla de Martins e Pigossi, conhecida por ser medalhista olímpica em Tóquio 2021, avançou às quartas de final do SP Open ao vencer a partida por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (5).

“Sempre muito difícil jogar contra duas brasileiras, ainda mais duas que conhecemos há muito tempo. Era mais um jogo de xadrez. Fazia muito tempo que eu não jogava dupla com a Ingrid. Muito especial poder jogar em casa, especialmente com ela”, celebrou Laura Pigossi.

Apesar de muitas quebras de saque dos dois lados, Ingrid e Laura se mostraram mais entrosadas que Bia e Ana, que jogavam juntas pela primeira vez.

Laura Pigossi cumprimenta Ingrid Martins | Foto: Divulgação/SP Open

Próximo compromisso

A dupla classificada encara as vencedoras da partida entre Julia Riera / Ana Sofia Sánchez e Leolia Jeanjean / Victoria Rodriguez

Vale lembrar que todas as representantes do Brasil desta partida também vão participar do torneio de simples.