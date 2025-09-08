BRASIL VS BRASIL
Em duelo de brasileiras, Bia Haddad cai nas duplas no SP Open
Duelo totalmente brasileiro também envolveu a medalhista olímpica Laura Pigossi
Por João Grassi
A primeira rodada de duplas do WTA de São Paulo teve um confronto especial. Em duelo envolvendo quatro tenistas locais, Beatriz Haddad Maia, principal brasileira do circuito, e Ana Candiotto foram eliminadas pela dupla formada por Ingrid Martins e Laura Pigossi, nesta segunda-feira, 8.
A dupla de Martins e Pigossi, conhecida por ser medalhista olímpica em Tóquio 2021, avançou às quartas de final do SP Open ao vencer a partida por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (5).
“Sempre muito difícil jogar contra duas brasileiras, ainda mais duas que conhecemos há muito tempo. Era mais um jogo de xadrez. Fazia muito tempo que eu não jogava dupla com a Ingrid. Muito especial poder jogar em casa, especialmente com ela”, celebrou Laura Pigossi.
Apesar de muitas quebras de saque dos dois lados, Ingrid e Laura se mostraram mais entrosadas que Bia e Ana, que jogavam juntas pela primeira vez.
Leia Também:
Próximo compromisso
A dupla classificada encara as vencedoras da partida entre Julia Riera / Ana Sofia Sánchez e Leolia Jeanjean / Victoria Rodriguez
Vale lembrar que todas as representantes do Brasil desta partida também vão participar do torneio de simples.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes