Bia Haddad cai em Bad Homburg, mas retorna ao top-20 mundial

Bia Haddad está eliminada do WTA 500 de Bad Homburg - Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A jornada de Beatriz Haddad Maia no WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha, está encerrada. Nesta quinta-feira, 26, a tenista brasileira foi eliminada pela italiana Jasmine Paolini, número 4 do mundo. Foi a melhor campanha de Bia em duas participações no torneio.

Em uma partida com duração de 1h35min, Bia Haddad foi superada em um duplo 7/5. A brasileira, no entanto, vai subir uma posição no ranking da WTA e retornará ao top-20 do circuito feminino, que será atualizado na próxima segunda, 30.

Agora, Bia muda o foco para o grand slam de Wimbledon, na Inglaterra, que começa segunda. A brasileira vai ser cabeça de chave no torneio.

Já Jasmine Paolini, por outro lado, ainda disputa a semifinal de Bad Homburg antes de ir a Wimbledon. Valendo vaga na final, a italiana encara a polonesa Iga Swiatek, ex-número 1 do mundo.