Bia Haddad vence ucraniana e avança às quartas do WTA 500 Bad Homburg

Bia Haddad Maia vibra com vitória sobre ucraniana - Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

Beatriz Haddad Maia está classificada para as quartas de final do WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha. Com direito a virada, a tenista brasileira derrotou a ucraniana Elina Svitolina, 14ª do ranking, nesta quarta-feira, 25. A vitória por 2 sets a 1 teve parciais de 3/6, 6/4 e 7/6, em 2h28min de jogo.

Após passar das oitavas, Bia Haddad terá pela frente mais uma pedreira. Sua próxima adversária será a italiana Jasmine Paolini, número quatro no ranking da WTA. A partida será realizada nesta quinta-feira, 26, ainda sem horário definido.

Após superar Svitolina, a brasileira garantiu sua melhor campanha no torneio. Sua única participação havia sido na edição de 2024, quando alcançou as oitavas de final.

Foi uma boa batalha. Nós duas tentamos dar 100% até o final. É para jogar essas partidas que trabalhamos. Eu me sentia pronta e estou feliz com a minha mentalidade. Preciso melhorar algumas coisas, mas fico orgulhosa de mim hoje. Bia Haddad Maia - Tenista

Atual número 21 do mundo, Bia tem chances de retornar ao top 20 do ranking em meio a uma temporada de altos e baixos. Ela disputa posição com a letã Jelena Ostapenko, que disputa o WTA 250 de Eastbourne.