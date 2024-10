Bia Haddad vence em estreia em Wuhan e pode voltar ao top-10

Bia Haddad comemorando vitória - Foto: Jung Yeon-je / AFP

A brasileira Bia Haddad venceu na estreia do WTA 500 de Wuhan, ao derrotar a norte-americana Madison Keys por 2 sets a 0. Sem dificuldades, a tenista aplicou 7/6 e 6/2 na manhã desta segunda-feira, 7.

O resultado foi uma espécie de revanche, já que no último duelo entre as atletas, a brasileira levou a pior e foi eliminada no WTA 1000 de Pequim. Agora, com a vaga na segunda rodada garantida, Bia aguarda a vencedora do confronto entre Marie Bouzkova e Veronika Kudermetova.

Com a vitória, Bia Haddad se coloca, momentaneamente, no Top-10 do ranking. A brasileira já soma 3041 pontos e subiu duas posições na lista. Para se consolidar entre as melhores, a tenista torce contra duas colegas.