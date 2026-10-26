Bola de ouro anuncia vencedores antes da premiação; veja quem ganhou

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O site da Bola de Ouro publicou, por engano, antes da premiação nesta segunda-feira, 26, que os vencedores do prêmio de “Melhor Jogador do Mundo” seriam Harry Kane, Kylian Mbappé ou Lamine Yamal.

A informação foi repassada inicialmente pelo jornal britânico "Daily Mail".

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Vale ressaltar que os três atletas estão entre os mais cotados a vencerem, pela primeira vez, o maior prêmio individual do futebol. A cerimônia acontece no London Palladium, na capital da Inglaterra.

Três textos diferentes foram publicados

Antes mesmo do evento começar, o site oficial da Bola de Ouro divulgou, ao que aparenta por um erro, três textos diferentes, anunciando três vencedores.

O "Daily Mail" avisou os organizadores sobre a falha às 14h23, no horário de Brasília, o que desencadeou uma sequência de ligações e mensagens de WhatsApp apressadas, segundo o jornal.

O erro foi identificado e os textos foram retirados do ar.

Falha do site da Bola de Ouro - Foto: Reprodução

O que dizia cada texto

Harry Kane e sua enxurrada de gols

O texto sobre Harry Kane, que tenta ser o primeiro inglês campeão do prêmio desde Owen, que venceu em 2001, tinha o seguinte título: “Harry Kane vence a Bola de Ouro de 2026: veja seus gols mais marcantes em uma temporada de 61 gols”.

Seu conteúdo analisava o ano goleador do inglês, que ajudou o Bayern de Munique a conquistar a tríplice coroa nacional.

“Uma enxurrada recorde de gols em campeonatos e copas em 2025/26 levou Harry Kane ao sucesso na Bola de Ouro. Aqui, destacamos seus gols mais icônicos e brilhantes em um ano de fartura”, dizia o texto.

Harry Kane, atacante do Bayern de Munique - Foto: THOMAS KIENZLE / AFP

Yamal, o “novo rei do futebol”

O texto que anunciava Lamine Yamal como vencedor da Bola de Ouro afirmava que o camisa 10 do Barcelona estabeleceu um “recorde sem precedentes” ao se tornar o mais jovem campeão e chamando-o de “novo rei do futebol”.

“Na verdade, com apenas 19 anos, Lamine Yamal acaba de se tornar o mais jovem vencedor da história da Bola de Ouro, criada em 1956”, dizia o conteúdo.

Lamine Yamal, atacante do Barcelona - Foto: JULIEN DE ROSA / AFP

Mbappé teve sua consistência elogiada

O terceiro texto publicado por engano envolvia o atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé, e exaltava sua consistência. “A consistência em pessoa, no mais alto nível”.

“Aqui celebramos a regularidade do astro francês, não só na última temporada, mas em todas desde que surgiu como um verdadeiro fenômeno.”