Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Bolsonarista envia ofício à CBF e pede Neymar na Copa do Mundo

Deputado do PL apoia a convocação do craque pela Seleção Brasileira

João Grassi
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Hélio Lopes e Neymar juntos
Hélio Lopes e Neymar juntos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em meio as discussões sobre Neymar na Copa do Mundo, o deputado Hélio Lopes (PL-RR) é um dos que defende a convocação do craque pela Seleção. O parlamentar encaminhou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com um pedido especial pela presença do atleta do Santos.

De acordo com o político bolsonarista, Neymar tem que jogar o Mundial por não ser "apenas um jogador". No documento enviado, Hélio apresenta suas justificativas e argumentos para que o técnico Carlo Ancelotti não deixe o meia-atacante de fora da lista final.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O deputado descreveu o craque como "maior artilheiro da história da Seleção Brasileira e um símbolo de talento, criatividade, superação e esperança para milhões de torcedores".

No entanto, Hélio Lopes deixa claro que não busca alcançar nenhum tipo interferência direta na convocação do Brasil, "cuja autonomia deve ser integralmente respeitada".

"O presente documento representa apenas a manifestação legítima de milhões de brasileiros apaixonados pelo futebol e pela história da nossa Seleção", diz trecho do ofício.

Leia Também:

Endrick opina sobre presença de Neymar na Copa do Mundo; confira
Neymar e Shakira empatam em número de participações em Copas do Mundo
Hélio Lopes visita manifestantes atingidos por raio em ato de Nikolas
Hélio Negão chora ao ver Bolsonaro preso: "Meu irmão foi recolhido"

Neymar na temporada

Na expectativa de saber se fará parte do elenco brasileiro na Copa, Neymar acumula cinco gols e três assistências em 12 jogos pelo Santos na temporada. Por outro lado, Ancelotti já declarou, mais de uma vez, que a convocação dele passa mais pela sua condição física do que a técnica.

Em 2022, o astro declarou publicamente seu apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Hélio Lopes neymar seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Hélio Lopes e Neymar juntos
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Hélio Lopes e Neymar juntos
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Hélio Lopes e Neymar juntos
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Hélio Lopes e Neymar juntos
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x