Bolsonarista envia ofício à CBF e pede Neymar na Copa do Mundo

Em meio as discussões sobre Neymar na Copa do Mundo, o deputado Hélio Lopes (PL-RR) é um dos que defende a convocação do craque pela Seleção. O parlamentar encaminhou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com um pedido especial pela presença do atleta do Santos.

De acordo com o político bolsonarista, Neymar tem que jogar o Mundial por não ser "apenas um jogador". No documento enviado, Hélio apresenta suas justificativas e argumentos para que o técnico Carlo Ancelotti não deixe o meia-atacante de fora da lista final.

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O deputado descreveu o craque como "maior artilheiro da história da Seleção Brasileira e um símbolo de talento, criatividade, superação e esperança para milhões de torcedores".

No entanto, Hélio Lopes deixa claro que não busca alcançar nenhum tipo interferência direta na convocação do Brasil, "cuja autonomia deve ser integralmente respeitada".

"O presente documento representa apenas a manifestação legítima de milhões de brasileiros apaixonados pelo futebol e pela história da nossa Seleção", diz trecho do ofício.

Neymar na temporada

Na expectativa de saber se fará parte do elenco brasileiro na Copa, Neymar acumula cinco gols e três assistências em 12 jogos pelo Santos na temporada. Por outro lado, Ancelotti já declarou, mais de uma vez, que a convocação dele passa mais pela sua condição física do que a técnica.

Em 2022, o astro declarou publicamente seu apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais.