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VAI OU NÃO?

Endrick opina sobre presença de Neymar na Copa do Mundo; confira

Atacante do Lyon também é cotado para defender a Seleção no Mundial

João Grassi
Por

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Endrick, atacante da Seleção
Endrick, atacante da Seleção - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Cotado para a convocação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o atacante Endrick comentou sobre a possibilidade da presença de Neymar, um dos assuntos mais discutidos no país antes da divulgação da lista final no dia 18 de maio.

Endrick, no entanto, ficou em cima do muro e afirmou não ter opinião formada sobre Neymar estar ou não no Mundial. O jogador do Lyon elogiou o camisa 10 do Santos, mas deixou a decisão nas mãos do técnico Carlo Ancelotti.

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"Eu não tenho uma decisão muito formada [sobre Neymar ir ou não pra Copa]. A gente sabe que o Neymar é o Neymar, um grande jogador. Eu pude ver o jogo dele contra o Atlético-MG e é um jogador incrível", disse Endrick à revista Placar.

"É um grande jogador, a gente sabe do potencial incrível que ele tem e que Deus possa abençoá-lo no dia 18. Mas, claro, primeiramente que seja feita a vontade de Deus, depois do Ancelotti. Se ele for para a Seleção, não tenho dúvida que vai se doar inteiro para a equipe. Não só para a equipe, mas para todas as pessoas da CBF”, completou o atacante.

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Neymar na temporada

Na expectativa de saber se fará parte do elenco brasileiro na Copa, Neymar acumula cinco gols e três assistências em 12 jogos pelo Santos na temporada.

Por outro lado, Ancelotti já declarou, mais de uma vez, que a convocação do craque passa mais pela sua condição física do que a técnica.

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