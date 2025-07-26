Menu
F1

Bortoleto termina em 9º na Sprint e fica a um passo dos pontos na F1

Brasileiro avança. mas mas zona de pontuação escapa por segundos

Por Bianca Carneiro

26/07/2025 - 8:33 h
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber -

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, fez uma corrida sólida, mas não pontuou totalmente, na manhã deste sábado, 26, durante o Sprint do GP da Bélgica, realizada no tradicional circuito de Spa-Francorchamps. Entre os destaques fora do grupo que pontua, ele largou em 10º, ganhou uma posição após Pierre Gasly sair dos boxes, e terminou em 9º, a uma colocação da zona de pontos.

Enquanto isso, Max Verstappen segue dominante na temporada 2025 da Fórmula 1. O piloto da Red Bull venceu o Sprint e chegou à 12ª vitória em provas do tipo na carreira. Com isso, ele somou mais oito pontos no campeonato.

A McLaren teve um excelente desempenho e garantiu os outros dois lugares no pódio. Oscar Piastri cruzou a linha de chegada em segundo, seguido de perto por Lando Norris, que completou em terceiro.

Bortoleto supera início de Senna na Fórmula 1; veja números
Decisão do julgamento de Lucas Paquetá, do West Ham, é divulgado
Saiba a data do confronto entre Bahia e Ceará pela Copa do Nordeste

Charles Leclerc, da Ferrari, foi o quarto colocado, com Esteban Ocon, da Haas, fechando o top-5. Carlos Sainz (Williams), Oliver Bearman (Haas) e Isack Hadjar (Racing Bulls) completaram a zona de pontuação da Sprint, que dá pontos apenas aos oito primeiros colocados.

Ainda neste sábado, os pilotos voltam à pista para a classificação do GP principal da Bélgica.

Resultados

Max Verstappen (Red Bull)

Oscar Piastri (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)

Esteban Ocon (Haas)

Carlos Sainz (WIlliams)

Oliver Bearman (Haas)

Isack Hadjar (RB)

Gabriel Bortoleto (Sauber)

Liam Lawson (RB)

Yuki Tsunoda (Red Bull)

George Russell (Mercedes)

Lance Stroll (Aston Martin)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Alexander Albon (Williams)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Nico Hülkenberg (Sauber)

Franco Colapinto (Alpine)

Pierre Gasly (Alpine)

Programação

Sexta-feira, 25 de julho

Treino livre: 7h30

Classificação para corrida sprint: 11h30

Sábado, 26 de julho

Corrida sprint: 7h

Classificação para a corrida principal: 11h

Domingo, 27 de julho

Corrida principal: 10h

Gabriel Bortoleto

