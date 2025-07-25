Decisão do julgamento de Lucas Paquetá, do West Ham, é divulgado

Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham - Foto: Divulgação | West Ham

O meia Lucas Paquetá deve ser absolvido das acusações da Premier League sobre o envolvimento com apostas esportivas. O veredito final era esperado nesta sexta-feira, 25, não aconteceu e deve ser anunciado pela Football Association (FA) na próxima semana de acordo com o jornal The Times, da Inglaterra.

Os custos dos honorários advocatícios do jogador, que podem alcançar o valor de 90 milhões de reais, serão arcados pela federação inglesa. Denunciado em maio de 2024, a audiência foi iniciada em março e concluída em junho do mesmo ano.

"Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com toda as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários", negou Lucas Paquetá após a denúncia na época.

A Federação Inglesa de Futebol (FA) acusou o meio-campista de violar regras de conduta relacionadas a apostas esportivas em quatro partidas da Premier League.

Segundo comunicado divulgado em maio do ano passado, os jogos em questão foram contra Leicester City (12/11/2022), Aston Villa (12/03/2023), Leeds United (21/05/2023), todos na temporada 2022/23, e contra o Bournemouth, já na estreia da temporada 2023/24, em 12 de agosto. Em todas as partidas, o meia recebeu cartão amarelo.

As acusações têm como base a Regra E5.1 da FA, que proíbe qualquer tentativa de influenciar, de forma direta ou indireta, aspectos de uma partida — como resultado, andamento ou conduta do jogo — para fins considerados impróprios.