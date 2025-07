Botafogo demite Renato Paiva após queda no Mundial

Renato Paiva deixa o comando do Botafogo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Renato Paiva não é mais técnico do Botafogo. O clube anunciou a demissão do português nas primeiras horas desta segunda-feira, 30, em nota nas redes sociais.

Paiva chegou ao Botafogo em fevereiro deste ano, com contrato até dezembro de 2026. No período, o treinador levou o time às oitavas de final da Libertadores da América, além de garantir uma vitória histórica contra o Paris Saint Germain, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. A equipe carioca foi eliminada da competição no sábado, 28, após derrota por 1 x 0 para o Palmeiras.

"O Clube agradece Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses - com destaque para a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain, na Copa do Mundo de Clubes, e a classificação para as oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil", diz trecho da nota.

Novo técnico

No comunicado, o Botafogo também diz que a diretoria deve se dedicar a encontrar um novo técnico no mercado nos próximos dias.

"John Textor e a diretoria do Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo técnico para o desafio de continuar no caminho dos títulos, lutando pelos bicampeonatos da Libertadores e do Brasileiro e pelo inédito título da Copa do Brasil", afirma a nota.

Paiva foi técnico do Bahia em 2023. Na época, o treinador pediu demissão após ser alvo de críticas da torcida, deixando o Tricolor na briga contra o rebaixamento.

Ao todo, o português comandou o Bahia por 51 jogos, com 20 triunfos, 15 empates e 16 derrotas.