A entrevista de Renato Paiva que ganhou a web após Botafogo vencer o PSG

O técnico do Botafogo, Renato Paiva

Na noite de quinta-feira, 20, o Botafogo surpreendeu e venceu o Paris Saint-Germain em um dos jogos mais esperados pelos brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, que acontece nos Estados Unidos. O resultado inesperado diante do campeão francês e europeu também alavancou uma forte declaração do treinador Renato Paiva, do Alvinegro, na véspera do confronto.

Na entrevista pré-jogo, Renato Paiva começou a entrevista coletiva admitindo o favoritismo do PSG, mas deixando claro que o Botafogo teria condições de vencer. A frase que viralizou foi a seguinte. "Acho que o cemitério do futebol está cheio de favoritos".

Após o Botafogo vencer o PSG, a frase do treinador ganhou a web e foi repercurtida por centenas de pessoas, com um alcance de centenas de milhares de visualizações.

"Acho que o cemitério do futebol está cheio de favoritos. É um jogo, há probabilidades, mas nós que preparamos os jogos fazemos da mesma forma. Quero que minha equipe faça certas coisas, corrija o que deu errado, e no último jogo não foram poucas coisas, ver as fragilidades do adversário e a partir disso lutar pelos três pontos. Se entrar nesse campo de favoritismo, é uma área emocional que você não controla. É impacto que eu quero retirar. O adversário é quem é, mas também ganha, perde e empata. Se falar que somos favoritos poderemos ir para o jogo confortável; se falar que somos piores, eles podem ir com medo. Eu quero que eles sejam eles mesmos. Só isso", disse o treinador.

Vitória imponente

A expectativa geral antes da partida era de uma vitória tranquila do PSG, que recentemente foi campeão da UEFA Champions League com uma impactante goleada na final contra a Internazionale, da Itália. Há alguns dias, o time francês estreou na Copa do Mundo de Clubes com goleada por 4 a 0 contra o Atlético de Madrid.

Em toda a temporada, o PSG soma agora 60 jogos, com 44 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. A equipe foi campeão de todos os torneios disputados até aqui e para ter um ano perfeito resta somente a Copa do Mundo de Clube.

Contra o Botafogo, no entanto, o PSG não conseguiu repetir as grandes atuações e mesmo com maior posse de bola (75% x 25%), só acertou o alvo duas vezes, sendo travado pelo sistema defensivo da equipe brasileira. Luís Enrique afirmou após a derrota que o Botafogo foi o "time que melhor se defendeu contra nós na temporada".

Já Renato Paiva voltou para uma nova entrevista após a vitória. "Nós fizemos um jogo em que, taticamente, fomos perfeitos. Irrepreensíveis. Paris Saint-Germain, não teve todas aquelas oportunidades flagrantes. Teve muito a bola, de fato teve, mas nós fomos muito solidários. Quando saí do campo, disse: fizemos o Paris Saint-Germain beber do seu próprio veneno."

Agora, o Botafogo lidera o Grupo B da Copa do Mundo de Clubes, com 6 pontos, frente os 3 pontos de PSG e Atlético de Madrid. O Seattle Sounders está zerado.

