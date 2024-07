Botafogo e Goiás batem favoritos e farão final da Copa 2 de Julho

Duelo da semifinal entre Palmeiras e Botafogo - Foto: Paulinho Santos | Ascom Sudesb

Botafogo e Goiás conquistaram a vaga na grande decisão da 14ª edição Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15. A final está marcada para este sábado, 13, às 10h, no Estádio Metropolitano de Pituaçu, em Salvador, e terá entrada gratuita para o público.

As equipes eliminaram, respectivamente, Palmeiras e Atlético-MG, que eram favoritas na competição. O Galo, inclusive, é o atual campeão. Após empate sem gols no tempo normal, os mineiros foram superados nos pênaltis por 4 a 3. Já o Botafogo bateu o Verdão por 2 a 1.

A Copa 2 de Julho, organizada pela Sudesb com apoio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), do Ministério do Esporte, da Federação Baiana de Futebol (FBF) e da Federação Baiana de Desportos de Participação, continua a ser um catalisador de sonhos e oportunidades para jovens talentos do futebol brasileiro.