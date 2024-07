Pivete de Aço se destaca com a Seleção Brasileira Sub-17

Roger Gabriel em ação com a camisa verde e amarela - Foto: Lucas Lima / CBF

Principal jogador revelado nas divisões de base do Bahia nos últimos anos, Roger Gabriel tem se destacado com a camisa da Seleção Brasileira Sub-17. O time canarinho disputa a Cascais Luso Cup, em Portugal. O meia do Esquadrão marcou cinco gols no massacre do Brasil por 16 a 1 sobre São Tomé e Príncipe, nesta sexta-feira, 12.

Leia mais:

>> Com joia do Bahia, seleção sub-17 é convocada por Ramon Menezes

Com os dois gols na estreia contra a seleção de Moçambique, Roger chega ao sétimo tento na competição. O Pivete de Aço se mostra motivado em servir o time verde e amarelo. Ele espera inspirar mais atletas do Bahia a servirem a seleção nacional.

“Estou muito feliz com o momento aqui na Seleção, pelos gols e pelas atuações. Quero agradecer aos meus companheiros e vamos seguir nos dedicando aos treinos e aos jogos. É sempre um orgulho poder representar o Brasil. Fico ainda mais feliz em saber que estamos abrindo caminho para que cada vez mais Pivetes de Aço possam ser observados e convocados para a nossa Seleção”, comentou Roger.

Além de Roger, o Tricolor já cedeu mais três jogadores para as seleções de base do Brasil, como o goleiro Artur Jampa e o volante Anthony no time Sub-16, além do volante Keven, convocado pela Seleção Brasileira sub-15 para a disputa da Copa 2 de Julho.

Com uma nova gestão de base, o foco do Esquadrão é estar entre os melhores clubes do país no quesito e desenvolver projetos para a revelação de novos talentos não só para o Bahia, como também para o futebol brasileiro.