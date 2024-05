Botafogo vence e quebra sequência invicta do Flamengo em clássicos | A TARDE

O Flamengo vinha de 12 clássicos sem perder, mas teve essa sequência interrompida na manhã deste domingo, 28, diante do Botafogo. Pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Glorioso venceu o rival por 2 a 0 no Maracanã, com gols de Luiz Henrique e Savarino.

A equipe comandada pelo português Artur Jorge assumiu a liderança do Brasileirão com nove pontos. São três vitórias e uma derrota neste início de campeonato. O Flamengo, por outro lado, perdeu a primeira e permanece com sete pontos. A rodada se encerra segunda-feira, 29, com o clássico entre São Paulo e Palmeiras.

No próximo fim de semana, o Flamengo vai até o interior de São Paulo enfrentar o Red Bull Bragantino. A partida está marcada para as 18h30 de sábado, no Estádio Nabi Abi Chedid. No dia seguinte, no mesmo horário, o Botafogo recebe o Bahia no Engenhão, no Rio de Janeiro.