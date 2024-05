Juntos, Diego Ribas e Filipe Luís torcem para Everton Ribeiro; veja | A TARDE

Companheiros na época de Flamengo, Diego Ribas e Filipe Luís se juntaram, neste sábado, 28, para torcerem para Everton Ribeiro, que atualmente veste a camisa 10 do Bahia. Com os pés quentes, os ex-atletas viram o Esquadrão vencer o Grêmio por 1x0, com assistência do "Baixola", como é carinhosamente chamado pelos amigos.

"Deus abençoe, Baixola!", escreveu Ribas através das suas redes sociais. Em resposta pelo carinho, o camisa 10 do Bahia comemorou o triunfo deste sábado e publicou: "É muito bom entrar em campo sabendo que tem tanta gente boa correndo comigo, dentro e fora de campo".

Everton Ribeiro posta homenagem de Diego Ribas e Filipe Luís | Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O trio atuou junto por quatro temporadas, entre os anos de 2019 e 2022. Neste período, conquistaram dois títulos de Campeonato Brasileiro, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopa do Brasil e três títulos do Carioca.

Em 2022, Diego Ribas se aposentou dos gramados, seguido por Filipe Luís em 2023, mesmo ano da saída de Everton do Flamengo, que chegou ao Bahia como um dos principais reforços entre equipes do Brasileirão Série A.