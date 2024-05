VAR analisou lance de possível pênalti e expulsão dupla; confira | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as análises do VAR no confronto entre Bahia e Grêmio, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que ocorreu neste sábado, 27, na Arena Fonte Nova. O triunfo do Esquadrão por 1x0 contou com a participação do árbitro de vídeo em um possível lance de pênalti e em duas expulsões.

No áudio divulgado na madrugada deste domingo, o primeiro árbitro, Braulio da Silva Machado, não marca falta em um lance dentro da área sobre o jogador Jean Lucas, do Bahia. Na análise, o VAR respeita a decisão do apito de campo e segue o jogo normalmente, com posse de bola para o time visitante.

"Não, não, é um toque por consequência. O jogador (do Grêmio), depois que chuta a bola, recolhe a perna para não atingir e o jogador de branco vai em direção a perna dele, que já chutou a bola. Não há uma segunda ação para atingir, não é pênalti. O contato é provocado pelo jogador de branco", disse o árbitro assistente.

A segunda participação do árbitro de vídeo ocorreu no final do confronto, quando o jogador Diego Costa, do Grêmio, foi expulso, mesmo estando no banco de reservas. Com a bola rolando, Braulio da Silva foi informado pelo 4º árbitro que o atleta tinha dirigido palavras ofensivas ao mesmo, o que gerou o cartão vermelho direto.

"Braulio, o Diego Costas olhou para mim e mandou eu me fo***", após a informação, o primeiro árbitro interrompeu a partida e se dirigiu ao atleta com um cartão vermelho em mãos: "Levanta, você sabe o que falou".

Em súmula, Braulio detalhou a expulsão do camisa 19 do Grêmio, afirmando que o mesmo havia proferido palavras ofensivas e grosseiras, além de ser resistente para deixar o campo, precisando ser contido por policiais presentes.

"Aos 46 minutos do 2º tempo, expulsei de forma direta o jogador nº 19, sr. diego da silva costa, da equipe grêmio fbpa, ao ser informado pelo 4º árbitro da partida que o jogador havia proferido aos gritos as seguintes palavras de forma ofensiva e grosseira para o mesmo: "o que é que tu tá me olhando, vai se foder". após ser expulso, o mesmo, ofereceu resistência para deixar as imediações do campo de jogo, partindo em direção ao 4º árbitro questionado a expulsão, tendo que ser contido pelos oficiais e companheiros de equipe", escreveu.

Após o apito final, o Imortal ainda sofreu com uma segunda expulsão, desta vez com o jogador Nathan Ribeiro Fernandes que, ao se revoltar com o resultado do confronto, fez um gesto de roubo em direção à arbitragem. Em análise o VAR, foi constatado a ação do jogador e logo informado ao árbitro de campo, que dirigiu um cartão vermelho ao mesmo.

"Expulsei de maneira direta o jogador nº 32, da equipe do grêmio fbpa, sr. nathan ribeiro fernandes, por se dirigir a equipe de arbitragem e fazer gestos de roubo com as mãos por repetidas vezes. cabe ressaltar que me senti ofendido com a atitude hostil do jogador. Informo que após ser expulso o mesmo deixou as imediações do campo de jogo sem oferecer resistência", informou Braulio.

Invasão de campo:

Além das questões envolvendo o árbitro de vídeo, a súmula também constou com uma invasão de campo de um torcedor do Bahia, que se dirigiu ao jogador Ademir para abraçá-lo. Após ser contido pelos policiais, o invasor, que não foi identificado, saiu do campo sem demonstrar resistência.

"Houve a invasão de 01 (um) torcedor ao campo de jogo, este vindo da arquibancada destinada a torcida da equipe mandante. o mesmo correu em direção a um atleta da equipe ec bahia saf lhe abraçando, em ato continuo o mesmo foi contido e retirado pelo policiamento sem maiores problemas", declarou o árbitro.

Torcedor do Bahia invade campo | Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde