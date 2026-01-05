Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES DE INVERNO

Brasil conquista medalha inédita na Copa do Mundo de Snowboard

Brasileiro leva bronze na etapa de Calgary no mundial de Snowboard Halfpipe

Redação

Por Redação

05/01/2026 - 8:57 h
Pat Burgener conquista medalha inédita na Copa do Mundo de Snowboard
Pat Burgener conquista medalha inédita na Copa do Mundo de Snowboard -

O snowboard brasileiro viveu um momento histórico no último sábado, 3, no Canadá. Na etapa de Calgary da Copa do Mundo de snowboard halfpipe, Pat Burgener garantiu a medalha de bronze e colocou, pela primeira vez, o Brasil no pódio da competição.

O atleta somou 79,25 pontos na final e ficou atrás apenas do australiano Valentino Guseli, que levou o ouro com 87,75, e do suíço David Hablützel, prata com 80,00.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O resultado reforça o bom momento do snowboard nacional às vésperas do ciclo olímpico. Desde 2025, Burgener passou a defender oficialmente a bandeira brasileira e desponta como uma das principais esperanças do Time Brasil para os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, que serão disputados entre 6 e 22 de fevereiro, na Itália.

Nascido na Suíça e filho de mãe brasileira, Pat, de 31 anos, já possui um currículo expressivo no cenário internacional. Antes de optar por representar o Brasil, conquistou duas medalhas de bronze nos Campeonatos Mundiais de Snowboard, em 2017 e 2019, competindo pela Suíça. Além disso, foi quinto colocado nos Jogos Olímpicos de PyeongChang 2018 e terminou na 11ª posição em Pequim 2022.

Leia Também:

Gigante inglês demite técnico após resultados ruins e clima instável
Vai treinar na orla? Veja os sinais que indicam perigo real
Jogador revelado pelo Bahia acerta com carrasco do Esquadrão em 2025

A etapa de Calgary foi a terceira da temporada da Copa do Mundo. Antes do bronze no Canadá, o brasileiro já havia ficado muito perto do pódio ao terminar na quarta colocação em dezembro, na prova disputada em Secret Garden, na China. A próxima competição do circuito está marcada para Aspen, nos Estados Unidos, com início previsto para o dia 7 de janeiro.

Outro brasileiro em ação foi Augustinho Teixeira. Apesar de não pontuar na etapa canadense e perder uma posição no ranking, ele segue dentro da zona de classificação para os Jogos de Milão-Cortina, ocupando atualmente a 22ª colocação. A próxima etapa da Copa do Mundo será disputada em Copper, nos Estados Unidos, com a classificatória marcada para o dia 17, às 16h, no horário de Brasília.

Conhecido como “surfe na neve”, o snowboard é praticado sobre uma prancha em superfícies nevadas e conta com diferentes modalidades. No halfpipe, os atletas realizam descidas em estruturas em formato de meia-lua, executando saltos e manobras aéreas que são avaliados por critérios técnicos e de dificuldade.

Calendário das próximas etapas da Copa do Mundo:

  • 7 a 10 de janeiro de 2026 – Aspen Snowmass (EUA)
  • 15 a 18 de janeiro de 2026 – Laax (Suíça)
  • 7 a 8 de março de 2026 – Ban-K (Japão)
  • 26 a 29 de março de 2026 – Silvaplana (Suíça)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Esportes de Inverno Olimpíadas 2026. Pat Burgener Snowboard

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pat Burgener conquista medalha inédita na Copa do Mundo de Snowboard
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Pat Burgener conquista medalha inédita na Copa do Mundo de Snowboard
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Pat Burgener conquista medalha inédita na Copa do Mundo de Snowboard
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Pat Burgener conquista medalha inédita na Copa do Mundo de Snowboard
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x