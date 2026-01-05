Brasil conquista medalha inédita na Copa do Mundo de Snowboard

Pat Burgener conquista medalha inédita na Copa do Mundo de Snowboard - Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O snowboard brasileiro viveu um momento histórico no último sábado, 3, no Canadá. Na etapa de Calgary da Copa do Mundo de snowboard halfpipe, Pat Burgener garantiu a medalha de bronze e colocou, pela primeira vez, o Brasil no pódio da competição.

O atleta somou 79,25 pontos na final e ficou atrás apenas do australiano Valentino Guseli, que levou o ouro com 87,75, e do suíço David Hablützel, prata com 80,00.

O resultado reforça o bom momento do snowboard nacional às vésperas do ciclo olímpico. Desde 2025, Burgener passou a defender oficialmente a bandeira brasileira e desponta como uma das principais esperanças do Time Brasil para os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, que serão disputados entre 6 e 22 de fevereiro, na Itália.

Nascido na Suíça e filho de mãe brasileira, Pat, de 31 anos, já possui um currículo expressivo no cenário internacional. Antes de optar por representar o Brasil, conquistou duas medalhas de bronze nos Campeonatos Mundiais de Snowboard, em 2017 e 2019, competindo pela Suíça. Além disso, foi quinto colocado nos Jogos Olímpicos de PyeongChang 2018 e terminou na 11ª posição em Pequim 2022.

A etapa de Calgary foi a terceira da temporada da Copa do Mundo. Antes do bronze no Canadá, o brasileiro já havia ficado muito perto do pódio ao terminar na quarta colocação em dezembro, na prova disputada em Secret Garden, na China. A próxima competição do circuito está marcada para Aspen, nos Estados Unidos, com início previsto para o dia 7 de janeiro.

Outro brasileiro em ação foi Augustinho Teixeira. Apesar de não pontuar na etapa canadense e perder uma posição no ranking, ele segue dentro da zona de classificação para os Jogos de Milão-Cortina, ocupando atualmente a 22ª colocação. A próxima etapa da Copa do Mundo será disputada em Copper, nos Estados Unidos, com a classificatória marcada para o dia 17, às 16h, no horário de Brasília.

Conhecido como “surfe na neve”, o snowboard é praticado sobre uma prancha em superfícies nevadas e conta com diferentes modalidades. No halfpipe, os atletas realizam descidas em estruturas em formato de meia-lua, executando saltos e manobras aéreas que são avaliados por critérios técnicos e de dificuldade.

