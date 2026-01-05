Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAIU

Gigante inglês demite técnico após resultados ruins e clima instável

Ruben Amorim deixa o cargo após 14 meses no comando

Redação

Por Redação

05/01/2026 - 7:46 h
Manchester United demite Ruben Amorim e define substituto
Manchester United demite Ruben Amorim e define substituto -

O Manchester United encerrou, na manhã desta segunda-feira, 5, o vínculo com o técnico Ruben Amorim. O treinador português deixa o clube após 14 meses no comando da equipe principal, em meio a um cenário de forte pressão e resultados abaixo das expectativas.

A saída ocorre um dia depois do empate por 1 a 1 com o Leeds, fora de casa, no domingo, 4, pela Premier League. Amorim tinha contrato com o United até 2027, e o clube inglês terá de arcar com a multa rescisória pela demissão, embora os valores não tenham sido divulgados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações do The Athletic, o comando da equipe será assumido de forma interina por Darren Fletcher, atual treinador do time sub-18. O ex-jogador já deve dirigir o elenco principal nesta quarta-feira, quando o United enfrenta o Burnley fora de casa, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês.

Leia Também:

Vai treinar na orla? Veja os sinais que indicam perigo real
Jogador revelado pelo Bahia acerta com carrasco do Esquadrão em 2025
Mirassol surpreende e anuncia atacante com passagem pelo Real Madrid

Ruben Amorim chegou a Old Trafford em 1º de novembro de 2024, após deixar o Sporting, de Portugal. Desde então, enfrentou um ambiente conturbado em Manchester. Na temporada passada, o United terminou sem vaga em competições continentais e ainda foi derrotado pelo Tottenham na final da Liga Europa.

À época, a imprensa inglesa já apontava dificuldades de relacionamento interno e um clima instável nos bastidores, levantando a possibilidade de uma saída precoce do treinador. Apesar disso, Amorim foi mantido no cargo até a decisão anunciada nesta segunda-feira.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

demissão de técnico Futebol internacional manchester united premier league Rúben Amorim

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Manchester United demite Ruben Amorim e define substituto
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Manchester United demite Ruben Amorim e define substituto
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Manchester United demite Ruben Amorim e define substituto
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Manchester United demite Ruben Amorim e define substituto
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x