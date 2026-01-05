Gigante inglês demite técnico após resultados ruins e clima instável

Manchester United demite Ruben Amorim e define substituto - Foto: OLI SCARFF / AFP

O Manchester United encerrou, na manhã desta segunda-feira, 5, o vínculo com o técnico Ruben Amorim. O treinador português deixa o clube após 14 meses no comando da equipe principal, em meio a um cenário de forte pressão e resultados abaixo das expectativas.

A saída ocorre um dia depois do empate por 1 a 1 com o Leeds, fora de casa, no domingo, 4, pela Premier League. Amorim tinha contrato com o United até 2027, e o clube inglês terá de arcar com a multa rescisória pela demissão, embora os valores não tenham sido divulgados.

Segundo informações do The Athletic, o comando da equipe será assumido de forma interina por Darren Fletcher, atual treinador do time sub-18. O ex-jogador já deve dirigir o elenco principal nesta quarta-feira, quando o United enfrenta o Burnley fora de casa, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês.

Ruben Amorim chegou a Old Trafford em 1º de novembro de 2024, após deixar o Sporting, de Portugal. Desde então, enfrentou um ambiente conturbado em Manchester. Na temporada passada, o United terminou sem vaga em competições continentais e ainda foi derrotado pelo Tottenham na final da Liga Europa.

À época, a imprensa inglesa já apontava dificuldades de relacionamento interno e um clima instável nos bastidores, levantando a possibilidade de uma saída precoce do treinador. Apesar disso, Amorim foi mantido no cargo até a decisão anunciada nesta segunda-feira.