Brasil conquista primeiro ouro da história nas Olimpíadas de Inverno

Pela primeira vez na história, o Brasil conquistou uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno e, para melhorar o cenário, foi um ouro. Lucas Pinheiro Braathen conseguiu o feito neste sábado, 14, no slalom gigante.

A disputa aconteceu em Milão-Cortina, na Itália e, logo na primeira descida na pista de Stelvio Ski Centre, o brasileiro liderou com folga a fase classificatória e confirmou o título na final.

Ele assumiu a liderança na primeira descida, ao concluir o percurso em 1min13s92. Apesar de fazer apenas o 11º melhor tempo na descida seguinte (1min11s08), a marca foi suficiente para o brasileiro se manter à frente dos suíços Odermatt e Meillard.

Quem é Lucas Pinheiro Braathen?

Nascido em Oslo, capital da Noruega, Lucas tem uma relação próxima com o Brasil, pois sua mãe é brasileira. Ele lutou para se firmar como esquiador profissional norueguês, mas se sentia deslocado junto à Federação Norueguesa de Esqui.

Assim, em meio a uma crise de depressão e após terminar um relacionamento por impulso, anunciou o fim de sua carreira no esporte aos 23 anos, quando era o campeão mundial de slalom.

Em seguida, houve um embate entre o atleta e a Federação Norueguesa pela exploração de seus direitos de imagem e ele chegou a ser multado.

Depois de passar alguns meses no Brasil com a família, ele percebeu que queria voltar ao país e, em 2024, decidiu representar o Brasil na competição.

Também na disputa do slalom, que ocorre na segunda-feira, 16, Pinheiro poderá aumentar conquistar um novo título para o país.