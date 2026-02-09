Quem é e quanto ganha a atleta mais bem paga das Olimpíadas de Inverno

QUE BOM QUE NÃO É SUA PRIMA

Eileen Gu nas Olimpíadas - Foto: Reprodução I Instagram

Entre os 2.900 atletas de 92 países que estão nas Olimpíadas de Inverno, uma tem o maior salário de todos - a "chinesa" Eileen Gu. Aos 22 anos, a esquiadora do freestyle chega aos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 não apenas com o maior salário, mas também como a campeã olímpica mais jovem.

Nascida e criada em São Francisco, nos Estados Unidos, Gu optou ainda jovem por representar a China, país de origem de sua mãe - e os chineses agradecem. Ainda Jogos de Inverno de Pequim 2022, aos 18 anos, a esquiadora conquistou três medalhas, sendo duas de ouro.

Eileen Gu modelando | Foto: Reprodução I Instagram

Salário

O brilhantismo é grande, e as cifras acompanham. Em 2025, Eileen Gu faturou US$ 23 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 120 milhões, o que a colocou como a quarta atleta mais bem paga do mundo entre as mulheres.

No ranking global, ela ficou atrás apenas das tenistas Coco Gauff, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek. Fora do tênis, lidera com folga - nenhum atleta, homem ou mulher, presente nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina, ganha mais do que ela.

Eileen Gu nas Olimpíadas | Foto: Reprodução I Instagram

Carreira

Gu esquia desde que se entende por gente. Aos três anos, já estava nas pistas, e com apenas nove, conquistou o título júnior da Associação de Snowboard e Freeski dos Estados Unidos. Aos 13, passou a competir entre adultos, e em 2019, venceu a Copa do Mundo de Esqui.

No ano seguinte, em 2020, brilhou nos Jogos Olímpicos da Juventude, onde conquistou duas medalhas de ouro. O auge veio em Pequim 2022, aos 18 anos, quando Gu venceu o big air e o halfpipe, além de conquistar bronze no slopestyle.

Eileen Gu com uma das suas medalhas de ouro em Pequim | Foto: Reprodução I Instagram

Com isso, tornou-se a campeã olímpica mais jovem da história dos Jogos de Inverno e a primeira atleta a ganhar três medalhas no esqui estilo livre em uma única edição olímpica.

Além dos títulos, Eileen Gu deixou sua marca técnica no freestyle. Foi pioneira ao executar um double cork 1440 e surpreendeu o mundo ao acertar um double cork 1620 logo na primeira tentativa durante a final olímpica de big air em 2022, manobras de altíssimo grau de dificuldade que envolvem múltiplas rotações no ar.



Atleta completa

Mas Eileen não para por aí. Fora da neve, a atleta tem diversos outros talentos, dentro e fora do esporte. Em 2024, completou sua primeira maratona, a Pour Tour de Paris, competindo também no atletismo.

No campo acadêmico, cursa relações internacionais na Universidade de Stanford e já participou de intercâmbio acadêmico na Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Fluente em inglês e mandarim, Eileen também toca piano e mantém uma carreira consolidada na moda. Representada pela IMG Models, já desfilou e estampou capas de revistas como Vogue, InStyle e Marie Claire, além de ser embaixadora de marcas de luxo como Louis Vuitton e Tiffany & Co.

Eileen Gu pela Vogue | Foto: Reprodução I Instagram

Além de tudo, Gu ainda entrou para a história dos X Games, ao ser a primeira mulher a conquistar três medalhas, duas de ouro e uma de bronze, em uma única edição do evento.