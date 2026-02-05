Uma cerimônia na Itália inteira: como será a abertura das Olimpíadas

Olimpíadas de Inverno - Foto: Divulgação I COI

Depois do mergulho no Rio Sena com os dizeres de "liberdade, igualdade e fraternidade" que guiaram a abertura das Olimpíadas de Paris, é a vez do mundo ir a Milão para testemunhar a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026.

Apesar dos esportes já estarem acontecendo nesta quinta-feira, 5, a cerimônia que dá largada oficial ao evento acontece nesta sexta-feira, 6, e promete unir espetáculo, música, simbolismo e esporte em um formato inédito, espalhado por diferentes cidades italianas.

O centro das atenções será o estádio San Siro, em Milão, onde ocorrerá o momento mais emblemático da noite - o famoso acendimento da chama olímpica. O espetáculo começa às 16h e reúne estrelas da música e do esporte em um evento histórico nas Olimpíadas.

Show distribuído pela Itália

Apesar de Milão e Cortina d’Ampezzo estamparem o nome oficial dos Jogos, a edição de 2026 será realizada em sete cidades. Além das duas sedes principais, as competições também acontecerão em Anterselva, Tesero, Verona, Livigno e Bormio - e a descentralização influenciou diretamente o formato da cerimônia de abertura.

Ainda que o San Siro concentre o espetáculo principal, haverá desfiles simultâneos de atletas e atos cerimoniais em Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo, que contará com uma pira própria.

O acendimento da chama ocorrerá de forma sincronizada em Milão e Cortina, reforçando a ideia de integração entre os territórios e trazendo uma novidade na forma de duas chamas olímpicas simultâneas.

O design das piras olímpicas foi desenvolvido com inspiração em Leonardo da Vinci, maior pintor italiano, unindo estética, engenharia e identidade cultural italiana.

Olimpíadas de Inverno | Foto: Divulgação I COI

Rebeca Andrade presente

Mas nem só de Itália se fazem as Olimpíadas, e um pouquinho de Brasil também estará presente. Maior medalhista olímpica da história do país, Rebeca Andrade foi escolhida pelo Comitê Olímpico Internacional para conduzir a bandeira olímpica durante a cerimônia em Milão.

Segundo o COI, os porta-bandeiras desta edição representam valores como resiliência, engajamento social, inclusão e responsabilidade global, com o Brasil sendo representado por Rebeca na tradição de porta-bandeira.

A brasileira integrará um grupo seleto de personalidades do esporte mundial, ao lado de nomes como Eliud Kipchoge, lenda do atletismo e campeão olímpico em provas de longa distância e Cindy Ngamba, primeira medalhista da história da Equipe Olímpica de Refugiados.

Seguindo a lógica de distribuição, serão também duas bandeiras - e em Cortina d’Ampezzo, a condução da bandeira ficará a cargo de Franco Nones, primeiro campeão olímpico italiano no esqui cross-country, e de Martina Valcepina, referência da patinação de velocidade em pista curta.

Rebeca Andrade, porta-bandeira do Brasil | Foto: Divulgação I COI

Sons da abertura

Se tratando de abertura olímpica, não poderia faltar, é claro, a música - e o evento desta sexta promete shows de peso. Para transformar o San Siro em um grande palco internacional, a organização confirmou apresentações de Mariah Carey, vencedora de cinco prêmios Grammy, e de dois dos maiores nomes da música italiana contemporânea, Laura Pausini, vencedora do Globo de Ouro, e o tenor Andrea Bocelli.