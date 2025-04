Olimpíadas de Los Angeles terão mais atletas mulheres do que homens

Programa olímpico de 2028 inclui cinco novos esportes - Foto: © Rafael Ribeiro | CBF

Foi anunciado na quarta-feira, 9, pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) em reunião que aconteceu na sede do órgão em Lausanne, na Suíça, que pela primeira vez na história, uma edição de Jogos Olímpicos vai contar com mais atletas mulheres do que homens.

Os próximos jogos em Los Angeles, nos Estados Unidos em 2028, vão ter 50,5% de atletas mulheres e 49,5% de atletas homens.

O boxe ganhou uma nova categoria feminina: a partir de 80 kg. O polo aquático vai ter mais dois times femininos, igualando os 12 que já existem no masculino. A principal mudança aconteceu no futebol. O COI inverteu a quantidade de times das últimas quatro edições dos Jogos. Em Los Angeles, serão 16 seleções femininas e 12 masculinas.

O programa olímpico de 2028 inclui cinco novos esportes: beisebol e a versão para mulheres, o softbol; lacrosse; flag football; squash e críquete.