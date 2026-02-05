Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DECISÃO DO COI

Olimpíadas de Inverno devem mudar de data por derretimento de neve

Pela primeira vez em 60 anos, os Jogos Olímpicos de Inverno devem acontecer em janeiro

Marina Branco

Por Marina Branco

05/02/2026 - 11:55 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Olimpíadas de Inverno
Olimpíadas de Inverno -

Os Jogos Olímpicos de Inverno começaram nesta quinta-feira, 5, e talvez pela última vez nesse período. O Comitê Olímpico Internacional vem estudando mudanças no calendário das Olimpíadas de Inverno nas próximas edições, essencialmente por problemas com a neve.

A principal ideia em debate é antecipar a realização do evento de fevereiro para janeiro, como resposta direta aos impactos das mudanças climáticas sobre a disponibilidade de neve e as condições ideais para as competições.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A discussão envolve também os Jogos Paralímpicos de Inverno, que tradicionalmente ocorrem algumas semanas após o encerramento das Olimpíadas. O COI avalia reposicionar os Jogos Paralímpicos para fevereiro, ao invés de março.

Leia Também:

Uma cerimônia na Itália inteira: como será a abertura das Olimpíadas
Hugo Calderano consegue revanche das Olimpíadas e vence o WTT
Olimpíadas de Los Angeles terão mais atletas mulheres do que homens

Isso se dá porque no terceiro mês do ano as temperaturas são mais elevadas, os raios de sol incidem mais, e a neve derrete mais rapidamente.

A possibilidade foi confirmada por Karl Stoss, presidente do Grupo de Trabalho do Programa Olímpico do COI, que enxerga a antecipação do calendário como possivelmente necessária para preservar a qualidade técnica das provas.

"Estamos discutindo a hipótese de adiantar um pouco os Jogos Olímpicos de Inverno para janeiro. Isso tem efeito direto sobre os Jogos Paralímpicos, que atualmente acontecem em março, um período muito tardio, quando o sol já é forte o suficiente para comprometer a neve", afirmou.

"Talvez a solução seja realizar os Jogos Paralímpicos em fevereiro e os Jogos Olímpicos em janeiro", completou.

Histórico de datas

A última vez em que os Jogos Olímpicos de Inverno começaram em janeiro ocorreu há mais de seis décadas. A edição de Jogos Olímpicos de Inverno de Innsbruck 1964 teve início no dia 29 daquele mês, marcando um calendário bem diferente do modelo atual.

Jogos Olímpicos de Inverno de Innsbruck 1964
Jogos Olímpicos de Inverno de Innsbruck 1964 | Foto: COI

O debate ganha força em meio ao aumento global das temperaturas, que vem reduzindo a ocorrência de neve natural em diversas regiões tradicionalmente associadas aos esportes de inverno.

Além disso, a própria produção de neve artificial enfrenta limitações, já que depende de grandes volumes de água, recurso cada vez mais escasso em determinados locais por causa do aquecimento global.

Futuro das Olimpíadas de Inverno

A preocupação aumenta ainda mais ao observar um estudo interno do COI, que aponta que até 2040 apenas dez países deverão reunir condições climáticas e estruturais para sediar provas de esportes de neve em Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno.

O caso mais emblemático dessa transformação recente foi a edição de Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022. Pela primeira vez na história, o evento foi realizado praticamente sem neve natural.

Canhão de neve das Olimpíadas de Inverno de Pequim
Canhão de neve das Olimpíadas de Inverno de Pequim | Foto: COI

Para viabilizar as competições, foram utilizados mais de 100 geradores e cerca de 300 canhões de neve artificial, operando de forma contínua para cobrir as pistas.

Diante desse contexto, a mudança no calendário passa a ser tratada não apenas como uma adaptação logística, mas como uma medida estratégica para garantir a viabilidade futura dos Jogos de Inverno.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Calendário Olímpico Jogos Olímpicos de Inverno Jogos Paralímpicos mudanças climáticas Neve Artificial Sustentabilidade nos Esportes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Olimpíadas de Inverno
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Olimpíadas de Inverno
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Olimpíadas de Inverno
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Olimpíadas de Inverno
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x