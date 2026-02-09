Medalha das Olimpíadas de Inverno quebram e atletas se revoltam

Breezy Johnson, medalhista de ouro do esqui alpino feminino - Foto: Team USA

Todo atleta olímpico passa a vida inteira sonhando e trabalhando pela sua medalha - e quando ela chega, nem sempre é da maneira ideal. Nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, diversos esportistas tiveram suas medalhas quebradas ou com peças a menos pouco tempo após da premiação.

As primeiras queixas surgiram ainda na última semana e ganharam repercussão internacional após relatos públicos de medalhistas, como a campeã americana do esqui alpino Breezy Johnson.

Ela conquistou a medalha de ouro no esqui alpino feminino no último domingo, 8, e foi uma das primeiras atletas a expor o problema publicamente. Em entrevista concedida ainda na área de competição, a atleta contou que a medalha se soltou da fita enquanto comemorava, ainda na área de pódio.

"Não pulem com elas. Eu estava pulando de alegria e ela quebrou. Alguém vai consertar, tenho certeza. Não está totalmente quebrada, mas está danificada", afirmou Johnson.

Já esquiadora sueca Ebba Andersson, medalhista de prata no skiathlon feminino, deixou a medalha cair no chão, e o objeto chegou a se partir ao meio.

Na manhã desta segunda-feira, 9, a patinadora artística Alysa Liu também repercutiu o tema nas redes sociais. Campeã olímpica na disputa por equipes, a americana publicou um vídeo exibindo a medalha com defeito, brincando que a medalha dela "não precisa da fita".

O que será feito?

Diante das reclamações, o Comitê Organizador dos Jogos se manifestou oficialmente para buscar uma solução. Em entrevista coletiva, o diretor de operações do evento, Andrea Francisi, afirmou que o problema está sendo analisado com atenção máxima.

"Estamos plenamente cientes da situação. As imagens circularam e estamos investigando exatamente qual é a origem do problema. A medalha representa o sonho de um atleta, e queremos que, no momento em que ela seja entregue, tudo esteja absolutamente perfeito. Esse é, sem dúvida, o instante mais importante da carreira de muitos deles", reconheceu o dirigente.

Medalhas de Paris

Apesar da gravidade, essa não é a primeira vez que a qualidade das medalhas olímpicas entra em debate. Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, alguns atletas também relataram falhas, como manchas e descascamento, o que levou à substituição de parte das medalhas entregues inicialmente.