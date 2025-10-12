Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROVÁVEL TIME

Brasil deve ter uma novidade para encarar o Japão; veja escalação

Seleção Brasileira seguiu preparação neste domingo, 12, para encarar os Japoneses

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

12/10/2025 - 16:09 h
Jogadores da Seleção Brasileira em treino neste domingo, 12
Jogadores da Seleção Brasileira em treino neste domingo, 12 -

A Seleção Brasileira deve encarar o Japão com uma novidade no time titular. A única mudança em relação ao time que atropelou a Coreia do Sul, por 5 a 0, deve ser o goleiro Hugo Souza, do Corinthians.

A tendência é que o técnico Carlo Ancelotti promova a estreia do jogador do clube paulista pela Amarelinha no lugar de Bento, que atuou contra os coreanos. A delegação brasileira já está em Tóquio e trabalhou ainda no Goyang Stadium, em Seul, visando o duelo contra os japoneses.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Série C termina com reviravolta e acessos históricos; saiba quem subiu
Arena Fonte Nova conclui substituição do gramado; veja fotos
Maior venda da história do Bahia é titular por seleção pela 1ª vez

O time titular no treinamento foi escalado com Hugo Souza, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Magalhães; Rodrygo, Vini Júnior, Matheus Cunha e Estêvão.

As equipes se enfrentam na próxima terça-feira, às 7h30, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, por amistoso internacional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasil x Japão Hugo Souza seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogadores da Seleção Brasileira em treino neste domingo, 12
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Jogadores da Seleção Brasileira em treino neste domingo, 12
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Jogadores da Seleção Brasileira em treino neste domingo, 12
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Jogadores da Seleção Brasileira em treino neste domingo, 12
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x