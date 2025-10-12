PROVÁVEL TIME
Brasil deve ter uma novidade para encarar o Japão; veja escalação
Seleção Brasileira seguiu preparação neste domingo, 12, para encarar os Japoneses
Por Lucas Vilas Boas
A Seleção Brasileira deve encarar o Japão com uma novidade no time titular. A única mudança em relação ao time que atropelou a Coreia do Sul, por 5 a 0, deve ser o goleiro Hugo Souza, do Corinthians.
A tendência é que o técnico Carlo Ancelotti promova a estreia do jogador do clube paulista pela Amarelinha no lugar de Bento, que atuou contra os coreanos. A delegação brasileira já está em Tóquio e trabalhou ainda no Goyang Stadium, em Seul, visando o duelo contra os japoneses.
Leia Também:
O time titular no treinamento foi escalado com Hugo Souza, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Magalhães; Rodrygo, Vini Júnior, Matheus Cunha e Estêvão.
As equipes se enfrentam na próxima terça-feira, às 7h30, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, por amistoso internacional.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes