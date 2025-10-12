Brasil deve ter uma novidade para encarar o Japão; veja escalação

Jogadores da Seleção Brasileira em treino neste domingo, 12 - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

A Seleção Brasileira deve encarar o Japão com uma novidade no time titular. A única mudança em relação ao time que atropelou a Coreia do Sul, por 5 a 0, deve ser o goleiro Hugo Souza, do Corinthians.

A tendência é que o técnico Carlo Ancelotti promova a estreia do jogador do clube paulista pela Amarelinha no lugar de Bento, que atuou contra os coreanos. A delegação brasileira já está em Tóquio e trabalhou ainda no Goyang Stadium, em Seul, visando o duelo contra os japoneses.

O time titular no treinamento foi escalado com Hugo Souza, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Magalhães; Rodrygo, Vini Júnior, Matheus Cunha e Estêvão.

As equipes se enfrentam na próxima terça-feira, às 7h30, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, por amistoso internacional.