Brasil fora da Copa América aumenta pressão sob Dorival Jr. e CBF

Eliminação da seleção repercutiu na imprensa internacional - Foto: ROBYN BECK | AFP

A derrota do Brasil contra o Uruguai na Copa América, que culminou na desclassificação da seleção brasileira da competição,nas quartas de final, reverberou na mídia internacional e gerou revolta nos comentaristas políticos.

A eliminação da equipe, capitaneada pelo técnico Dorival Jr., levou ao jornal argentino “Olé” a propor uma reflexão sobre a seleção: “É o pior momento do Brasil?", que aproveitou o questionamento para listar as demais derrocadas do time, a exemplo do fracasso dos brasileiros nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (2 pontos acima da Repescagem), em que a seleção ocupa a 6ºcolocação.

Veja

🇧🇷 Brasil, en uno de los peores momentos de su historia...



❌ ELIMINADO en cuartos de final de la Copa América.

🌎 6° en las Eliminatorias para el Mundial (2 puntos por encima del Repechaje).

👎 Tras el Mundial (afuera en 4tos), ganó sólo 3 partidos oficiales de 10, ante… pic.twitter.com/nbjh4UWcdt — Diario Olé (@DiarioOle) July 7, 2024

Outra cena que também chamou atenção da imprensa nacional e internacional foi a imagem de Dorival Jr. fora da roda dos jogadores da seleção brasileira antes da decisão por pênaltis contra o Uruguai.



A cena foi avaliada como “patética” e “gravíssima” pelo comentarista Mauro Cezar Pereira, que chegou a fazer um paralelo entre o desempenho de Dorival e do técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, diante dos jogadores.

“É ridículo ele levantar o dedinho [fora da roda]. Ele levanta o dedinho, não é ouvido e coça a cabecinha - o velho 'migué'. Ele dá uma disfarçada. Os caras ignoraram ele. Paralelamente, o Bielsa estava no centro da roda, com os uruguaios ouvindo seu treinador. O que foi isso. Isso é gravíssimo. Os jogadores ignoraram o técnico. Se ele não quisesse participar, ele teria se afastado”, disse o comentarista em participação no Posse de Bola neste domingo, 7.

E continuou: “Ele tentou entrar na roda. Essa cena é patética. E ele ainda está com a roupa do Zagallo. Nunca fui fã do Zagallo, mas ele é um grande nome do futebol brasileiro e mundial. E o Zagallo, antes dos pênaltis contra a Holanda, na semifinal - e aquela seleção era uma bagunça, com o pior desempenho defensivo em mundiais, exceto o que aconteceu em 2014 -, no momento da preparação, entrou na roda de jogadores e disse: 'Vamos ganhar essa po***!'. E ele contagiou os jogadores e eles ganharam”.

Mesmo com um longo tempo de treino, chegando a quase 35 dias de preparação para a Copa América, o Brasil não conseguiu realizar um bom desempenho em campo e levou a partida aos pênaltis, sendo desclassificado por 4 a 2. Éder Militão e Douglas Luiz desperdiçaram duas cobranças, enquanto o goleiro Alisson defendeu um pênalti.

Com isso, o comentarista José Trajano culpou o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, pela má performance dos brasileiros e avaliou que a seleção brasileira precisa de um técnico estrangeiro.

“O culpado é o presidente da CBF. Ele colocou o técnico errado, pois nenhum técnico brasileiro vai dar jeito na seleção. O Dorival Jr. não é técnico para a seleção brasileira, [...], mas não é ele o responsável pelo momento que a gente está vivendo”, afirmou, durante participação no Posse de Bola.