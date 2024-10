Brasil na final, e agora? Veja chances da Seleção no Mundial de Futsal

Seleção Brasileira venceu a Ucrânia e enfrentará vencedor de duelo entre Argentina e França - Foto: Leto Ribas / CBF

12 anos depois, a Seleção Brasileira voltou a ser uma das finalistas na Copa do Mundo de Futsal, mas afinal, quais as chances do Brasil na grande decisão? A equipe, que venceu a Ucrânia por 3 a 2 na semifinal, enfrentará o vencedor do confronto entre Argentina e França.

A seleção argentina tem se destacado no continente sul-americano, apesar do Brasil ser o maior campeão mundial. Na última década, a Argentina conquistou títulos importantes, incluindo a Copa das Confederações de 2014, três Copas Américas (2003, 2015 e 2022) e a Copa do Mundo de 2016. Na atual edição do Mundial, a equipe marcou 26 gols e sofreu apenas oito em cinco jogos.

Na última edição do Mundial, em 2021, a equipe eliminou o Brasil na semifinal. Em uma partida equilibrada, os rivais sul-americanos venceram por 2 a 1, com gols de Vaporaki e Borruto, e chegaram à sua segunda final consecutiva na competição.

A França, adversária da Argentina, que tem 21 gols marcados e 11 sofridos em cinco partidas, busca chegar à grande final da competição pela primeira vez na história. A seleção francesa eliminou o Paraguai, surpresa da competição, nas quartas de finais, e foi a segunda colocada do Grupo F, apenas atrás do Iran.

Manipulação de Resultados?

Na última rodada da fase de grupos, os franceses enfrentaram o Irã para decidir quem seria o primeiro colocado do grupo. O placar final foi de 4 a 1 para os iranianos, mas a postura de desinteresse de ambas as equipes em quadra chamou a atenção. De acordo com o jornal "The Guardian", a Fifa abriu investigações para apurar se houve manipulação no confronto.

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 3, disputando uma vaga na grande final, que está marcada para o próximo domingo, 6, às 12h, na Humo Arena.