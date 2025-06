Brasil vence e se classifica para a Copa? Veja o que dizem as IAs

Rodrygo é um dos destaques do Real Madrid e da Seleção Brasileira - Foto: Nelson Almeida/AFP

Em dia de jogo, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

A Seleção Brasileira encara o Paraguai nesta terça-feira, 10, às 21h45, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no jogo que pode garantir a classificação da Canarinha para o mundial. Caso vença o Paraguai em casa, na Neo Química Arena em São Paulo, e o Uruguai vença a Venezuela também em casa, no Centenário de Montevidéu, o Brasil ganha vaga garantida na próxima Copa.

Para o ChatGPT, vai dar Brasil, e por 2 a 0: "Esse jogo promete, hein? Eliminatórias sempre têm aquela tensão extra — e se o Brasil vencer, já pode garantir vaga na Copa, então dá pra esperar uma Seleção focada".

"O Brasil vem com bons nomes e, se manter a consistência ofensiva e o meio-campo conectado, tem tudo pra controlar o jogo. O Paraguai, por outro lado, costuma dificultar com marcação forte e jogo físico, mas tem tido dificuldades para balançar as redes", continuou.

Para o Chat, os gols serão de Rodrygo no primeiro tempo, em jogada rápida pelo lado direito, e de Endrick no segundo, em gol de contra-ataque após entrar no jogo depois do intervalo.

"A defesa brasileira deve segurar bem, e vejo o Paraguai criando pouco perigo. O Brasil deve administrar com posse e velocidade, especialmente nos lados do campo", completou.

Já para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, o placar termina em 2 a 1, com o Brasil vencedor. "O Brasil enfrenta o Paraguai em um jogo crucial pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Considerando o histórico recente e o desempenho das equipes, o Brasil vence o Paraguai", disse.

"O Paraguai está em boa fase, mas ainda precisa provar seu valor contra times mais fortes como o Brasil. O Brasil, por outro lado, precisa de uma vitória para garantir sua classificação para a Copa do Mundo, o que pode motivar a equipe a jogar com mais intensidade e determinação", continuou.

"O jogo promete ser emocionante e equilibrado, mas acredito que o Brasil terá a vantagem necessária para conquistar a vitória", finalizou.