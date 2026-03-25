Brasil x França: Mbappé será titular e garante "jogo emocionante"

Kyllian Mbappé será titular da França contra o Brasil - Foto: AFP

Às vésperas do amistoso diante do Brasil, o principal nome da seleção francesa, Kylian Mbappé, foi o escolhido para falar com a imprensa nesta quarta-feira, 25. O atacante afirmou estar em condições de iniciar a partida, marcada para quinta-feira, às 17h, no Gillette Stadium, nos Estados Unidos.

"Já estamos na Copa do Mundo. Estamos com muita vontade de estar lá. Esse jogo vai ser emocionante. É sempre divertido jogar contra uma das maiores equipes do mundo. Eles têm cinco estrelas na camisa, vai ser ótimo ter tanto talento em campo. Para os torcedores também será ótimo e nos dará uma ideia do que podemos apresentar na Copa do Mundo deste verão", comentou Mbappé.

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Na sequência, o técnico Didier Deschamps abordou a situação do camisa 10 e indicou que ele pode começar entre os titulares, embora a tendência seja de que não atue durante os 90 minutos. O treinador ressaltou que o elenco vem sendo administrado com revezamento. De acordo com o jornal “L'Équipe”, a presença de Mbappé entre os titulares é certa.

"Quantos minutos amanhã? Estou pronto para jogar, para ser titular. O técnico tomará as decisões, e nós estaremos lá para aceitá-las e dar o nosso melhor, independentemente do número de minutos que jogar."

O jogador também voltou a se posicionar sobre os rumores envolvendo um suposto erro na avaliação médica realizada pelo Real Madrid. Em recuperação de uma lesão no joelho esquerdo desde dezembro, Mbappé negou qualquer equívoco por parte do clube espanhol e comentou sobre a comunicação durante o processo.

"A informação de que examinaram o joelho errado não é verdadeira. Como eu disse, posso ser indiretamente responsável por essa situação, porque quando não há comunicação, deixa-se espaço para interpretações. Com o Real Madrid, sempre tivemos uma comunicação bastante clara, tanto em Madri quanto em Paris, onde eu estava acompanhado pelo médico e pelo fisioterapeuta."