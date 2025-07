Brasil x Venezuela: veja onde assistir e prováveis escalações

Brasileiras são as maiores campeãs da Copa América - Foto: Reprodução I X

A Copa América feminina está de volta, e a estreia da maior vencedora e atual campeã da competição está cada vez mais próxima - neste domingo, 13, às 21h, a Seleção Brasileira consagrada na competição entra em campo no Estádio Chillogallo, em Quito, no Equador, estreando contra a Venezuela na primeira rodada do torneio.

Na última edição da Copa América, disputada em 2022, as brasileiras foram vencedoras. Agora, voltam para manter o título e buscar a nona taça da história do país, que integra o Grupo B com Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela.

Já garantida na próxima Copa do Mundo por ser o país-sede, a Seleção Brasileira mira na taça ou vice-campeonato da Copa América para se garantir nas Olimpíadas de Los Angeles, disputadas em 2028, um ano após o Mundial.

Sediada no Equador, a Copa América acontecerá nos estádios Casa Blanca, do LDU Quito, Chillogallo, do Aucas, e Banco Guayaquil, do Independiente del Valle. Após a Venezuela, o Brasil encontra a Bolívia na quarta-feira, 16, folga na terceira rodada e finaliza a fase de grupos com o Paraguai na terça, 22. Todos os jogos acontecem no Chillogallo.

O único confronto da fase de grupos brasileira fora do Chillogallo é contra a Colômbia, jogando no Banco Guayaquil na sexta, 25. Há ainda a possibilidade de jogar na segunda, 28, caso termine em terceiro lugar, pela disputa do quinto.

Se passar para as semifinais liderando o grupo, joga na terça, 29, no Casa Blanca. Se ficar em segundo, a partida acontece na segunda, 28, no mesmo lugar. A grande final será decidida no dia 2 de agosto, também no Casa Blanca, e a disputa de terceiro lugar acontece na sexta, 1, no mesmo estádio.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão fechada pelo Sportv e na televisão aberta pela TV Brasil.



Prováveis escalações

Brasil: Lorena; Fê Palermo, Tarciane, Isa Haas e Yasmim; Duda Sampaio, Angelina e Ary Borges; Kerolin, Marta e Gio. Técnico: Arthur Elias.

Venezuela: Nayluisa Cáceres; Verónica Herrera, María Peraza, Camila Pescatore e Michelle Romero; Dayana Rodríguez, Gabriela García e Daniuska Rodríguez; Deyna Castellanos e Oriana Altuve. Técnico: Ricardo Belli.