Seleção Feminina estreia com vitória na Liga das Nações de Vôlei

Júlia Bergmann contribuiu com 10 pontos - Foto: Divulgação/ FIVB

O Brasil estreou com vitória na Liga das Nações de Vôlei! Com arquibancada cheia mesmo com o jogo sendo disputado na tarde desta quarta-feira, 4, a Seleção Feminina bateu a República Tcheca com tranquilidade, por 3 sets a 0. O duelo foi disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, uma das sedes da primeira semana de competição.

Sem grandes dificuldades, o Brasil fechou o primeiro set em 25 a 21. A segunda parcial começou mais equilibrada, mas o Brasil deslanchou e fechou até com maior vantagem, dessa vez por 25 a 20. No terceiro, um atropelo brasileiro que culminou em um placar de 25 a 17.

O destaque ficou principalmente para a ponteira Ana Cristina, que terminou como a principal pontuadora do jogo, com 16 pontos. A oposta Tainara anotou 13, enquanto a ponteira Júlia Bergmann contribuiu com 10.

A Seleção Brasileira volta à quadra pela Liga das Nações nesta quinta-feira, 5. Às 21h, no mesmo Maracanãzinho, as comandadas de José Roberto Guimarães enfrentam os Estados Unidos, que estrearam com derrota para a Itália.