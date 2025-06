Confira a escalação do Brasil na estreia da Liga das Nações de vôlei

Seleção Brasileira de vôlei feminino - Foto: Divulgação I Olympics

A Liga das Nações de vôlei está prestes a começar, e o Brasil está pronto para o novo desafio. O técnico José Roberto Guimarães já escolheu as 14 jogadoras que enfrentarão a República Tcheca nesta terça-feira, 3, às 17h30, no Maracanãzinho do Rio de Janeiro.

A equipe é de peso - dentre as 14 selecionadas, seis são medalhistas olímpicas, mesmo com a decisão de poupar a também medalhista Rosamaria por enquanto. Macris, Roberta, Tainara, Ana Cristina, Julia Bergmann e Diana estavam presentes na conquista do bronze brasileiro nas Olimpíadas de Paris no ano passado.

Ainda na etapa do Rio de Janeiro, existe a possibilidade de que quatro novas medalhistas olímpicas se juntem ao time - a oposta Kisy, a central Lanna e líbero Marcelle, além de Rosamaria, ainda podem ser inscritas para jogar contra Estados Unidos nesta quinta-feira, 5, Alemanha neste sábado, 7, e Itália neste domingo, 8.

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo no SporTV 2.

Confira a escalação do Brasil