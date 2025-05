Bahia estreia no vôlei com 10º lugar no Brasileiro Sub-21

Bahia inicia projeto com décima colocação no CBI Masculino Sub-21 - Foto: Divulgação / EC Bahia (Associação)

Após quase duas décadas longe das quadras, o Esporte Clube Bahia Associação retomou oficialmente seu projeto de vôlei com um feito inédito: a primeira participação de uma equipe baiana na divisão de acesso do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Masculino Sub-21.

A campanha, liderada pelo técnico Márcio Sacramento, foi marcada por equilíbrio e superação, mesmo com o Tricolor encerrando a competição na décima colocação. Na despedida, realizada na segunda-feira, 12, o time foi derrotado por 2 sets a 1 pelo Desportivo Rio Grande-RN, que sediou a disputa do nono lugar.

Apesar do resultado, o desempenho do elenco formado por atletas entre 16 e 19 anos animou a comissão técnica. Ao todo, o Bahia venceu duas partidas e perdeu três — duas delas no tie-break —, mostrando potencial competitivo.

"Estou muito orgulhoso e honrado por aqueles que caminham ao meu lado", destacou o coordenador técnico José Paranhos.

Iniciamos o projeto com o pé direito e confiantes de que coisas grandes virão José Paranhos - coordenador técnico do time de vôlei do Bahia

A iniciativa do vôlei tricolor é fruto de uma parceria com o Colégio Perfil, que oferece estrutura física, logística e equipe técnica, além de incentivar o desenvolvimento esportivo e educacional dos jovens atletas.

Campanha do Bahia no CBI Sub-21: