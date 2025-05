Bahia conquista ouro no sub-19 e prata no Aberto do vôlei baiano

Torneio foi disputado no último sábado, 10, em Lauro de Freitas - Foto: Divulgação / EC Bahia (Associação)

O Esporte Clube Bahia Associação conquistou mais um título no vôlei de praia. Durante a segunda etapa do Campeonato Baiano, no último sábado, 10, em Lauro de Freitas, a atleta tricolor Lunna Girardi, em parceria com Suane Monteiro, foi campeã da categoria sub-19. O Clube ficou ainda com o segundo lugar do Aberto, conquistado pela dupla Livia/Bulcão, que chegou a 380 de 400 pontos possíveis no ranking.

Para terem chegado ao troféu, Lunna/Suane venceram na final Samara/Maria Eduarda, do CT Myrage. Já Livia/Bulcão foram superadas por por Pitty/Laiza, do CT Ailton Jr.

Além do sub-19, Lunna disputou o Aberto, ao lado de outra atleta tricolor, Ana Clara. Com duas derrotas, a jovem dupla se despediu na fase de grupos, assim como a jogadora Yara Leal, que atuou em parceria com Sofia Santos.

O próximo compromisso do Bahia na modalidade será já na quarta-feira (14), quando terá início a quarta etapa do Circuito Brasileiro, na vizinha Aracaju (SE).

Relembre as conquistas tricolores na modalidade

Campeão do Aberto feminino da 1ª etapa do Campeonato Baiano (Livia/Bulcão);

Campeão do Aberto masculino da 1ª etapa do Campeonato Baiano (Moisés, em parceria com Juca);

Campeão do feminino sub-19 da 2ª etapa do Campeonato Baiano (Lunna, em parceria com Suane);

2º lugar do Aberto feminino da 2ª etapa do Campeonato Baiano (Livia/Bulcão);

3º lugar do Aberto masculino da 2ª etapa do Circuito Brasileiro (Moisés, em parceria com Juca);

3º lugar do Aberto masculino da 3ª etapa do Circuito Brasileiro (Moisés/Matheuszinho);

3º lugar do Aberto feminino da 1ª etapa do Campeonato Baiano (Yara, em parceria com Sofia).