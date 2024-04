Brasileirão: Corinthians e Palmeiras tropeçam; Fortaleza segue invicto | A TARDE

Após empatar em casa na estreia, com o Atlético-MG, o Corinthians foi até Caxias do Sul, na noite desta quarta-feira, 17, visitar o Juventude pela 2ª rodada. No Alfredo Jaconi, os donos da casa venceram por 2 a 0 com gols de Jean Carlos e Lucas Barbosa e chegaram a quatro pontos na tabela do Brasileirão. Ainda sem vencer, o Timão permanece com apenas um ponto.

Já o Palmeiras, jogando na Arena Barueri, perdeu para o Internacional por 1 a 0, com gol marcado pelo baiano Wesley, cria do Verdão. O Colorado segue 100% no Campeonato Brasileiro e chegou aos seis pontos em dois jogos.

O Fortaleza, por sua vez, desperdiçou boa oportunidade ao empatar em casa com o Cruzeiro. Hércules abriu o placar para o Leão do Pici, mas o Cruzeiro, com um jogador a menos, empatou com gol de Mateus Vital. Foi o primeiro ponto da equipe mineira no Brasileirão, enquanto os cearenses somam quatro em dois jogos.

Quem também tropeçou em casa foi o Atlético-MG, que empatou em 1 a 1 com o Criciúma. Gustavo Scarpa abriu o placar para os donos da casa, mas na etapa final Matheus Leonardo deixou tudo igual na Arena MRV. Ambos os times ainda não venceram, mas também não perderam no Campeonato Brasileiro. Galo e Tigre somam dois pontos cada na tabela.

Matheus Leonardo marcou o gol de empate do Criciúma contra o Atlético-MG | Foto: Divulgação | Criciúma

Confira os jogos da 3ª rodada do Brasileirão

Sábado, 20:

16h - Fluminense x Vasco

18h30 - Red Bull Bragantino x Corinthians

18h30 - Grêmio x Cuiabá

21h - Atlético-MG x Cruzeiro

Domingo, 21:

16h - Vitória x Bahia

16h - Palmeiras x Flamengo

16h - Athletico-PR x Internacional

18h30 - Atlético-GO x São Paulo

18h30 - Botafogo x Juventude