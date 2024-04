Em casa, RB Bragantino e Grêmio vencem a primeira no Brasileirão | A TARDE

Dois jogos abriram a noite de futebol no Brasil pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Em Bragança Paulista, no Estádio Babi Abi Chedid, o Red Bull Bragantino venceu o Vasco por 2 a 1, enquanto em Porto Alegre, em sua arena, o Grêmio bateu o Athletico-PR por 2 a 0. Foi a primeira vitória das duas equipes na competição.

Leia mais: Raphael Claus é definido como árbitro do Ba-Vi



Vitinho e Laquintana marcaram para o Red Bull Bragantino contra o Vasco, que diminuiu com Vegetti. A equipe paulista segue invicta no Brasileirão, com um empate e uma vitória, somando quatro pontos. O próximo adversário é o Corinthians, novamente no Nabi Abi Chedid, às 18h30 de sábado, 20.

Cristaldo comemora gol sobre o Athletico-PR | Foto: Lucas Uebel | Grêmio FBPA

Já para o Grêmio, sobre o Athletico-PR, marcaram Soteldo e Cristaldo. O Tricolo gaúcho havia perdido na estreia para o Vasco e somou os primeiros três pontos na tabela. No sábado, às 18h30, o Imortal recebe o Cuiabá, mais uma vez na Arena do Grêmio.