Brasileiro de 17 anos vence o Roland Garros na categoria juvenil

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O tenista Luís Guto Miguel, de apenas 17 anos, se tornou o primeiro brasileiro campeão de simples do torneio juvenil de Roland Garros ao vencer o norte-americano Michael Antonius, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4), neste sábado, 6.

A última vez que um brasileiro havia disputado a final do torneio juvenil masculino de Roland Garros foi há 59 anos, em 1967, quando Luís Felipe Tavares terminou com o vice-campeonato. Antes dele, Edison Mandarino (1959) e Thomas Koch (1962 e 1963) também chegaram à decisão.

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Já Gustavo Kuerten, o Guga, que mais tarde conquistaria três títulos na chave principal do Grand Slam francês (1997, 2000 e 2001), foi campeão juvenil de duplas em 1994, quando foi à final de Roland Garros ao lado do equatoriano Nicolás Lapentti.

Neste ano, na categoria profissional masculina, João Fonseca fez história ao derrotar o sérvio Novak Djokovic, maior vencedor da história do tênis. No entanto, o brasileiro de 19 anos parou nas quartas de final ao ser eliminado pelo tcheco Jakub Mensik por 3 sets a 0.

Conheça Guto Miguel

Nascido em 2009 no estado de Goiás, Luís Augusto Queiroz Miguel, nome completo do jovem Guto, é irmão do também tenista Luis Felipe Miguel, que é cinco anos mais velho. Atualmente, Guto vive em Brasília, para onde se mudou aos 13 anos para se dedicar à vida de atleta.

Em seu perfil no site da organização Rede Tênis Brasil, de quando tinha 15 anos, Guto apontava como ídolos Roger Federer e Novak Djokovic.