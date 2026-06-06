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HISTÓRICO

Brasileiro de 17 anos vence o Roland Garros na categoria juvenil

Última final disputada por um brasileiro na categoria do torneio foi há quase 60 anos

Gustavo Nascimento
Por
Guto Miguel, tenista brasileiro de 17 anos
Guto Miguel, tenista brasileiro de 17 anos - Foto: Nelson Almeida | AFP

O tenista Luís Guto Miguel, de apenas 17 anos, se tornou o primeiro brasileiro campeão de simples do torneio juvenil de Roland Garros ao vencer o norte-americano Michael Antonius, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4), neste sábado, 6.

A última vez que um brasileiro havia disputado a final do torneio juvenil masculino de Roland Garros foi há 59 anos, em 1967, quando Luís Felipe Tavares terminou com o vice-campeonato. Antes dele, Edison Mandarino (1959) e Thomas Koch (1962 e 1963) também chegaram à decisão.

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Já Gustavo Kuerten, o Guga, que mais tarde conquistaria três títulos na chave principal do Grand Slam francês (1997, 2000 e 2001), foi campeão juvenil de duplas em 1994, quando foi à final de Roland Garros ao lado do equatoriano Nicolás Lapentti.

Neste ano, na categoria profissional masculina, João Fonseca fez história ao derrotar o sérvio Novak Djokovic, maior vencedor da história do tênis. No entanto, o brasileiro de 19 anos parou nas quartas de final ao ser eliminado pelo tcheco Jakub Mensik por 3 sets a 0.

Conheça Guto Miguel

Nascido em 2009 no estado de Goiás, Luís Augusto Queiroz Miguel, nome completo do jovem Guto, é irmão do também tenista Luis Felipe Miguel, que é cinco anos mais velho. Atualmente, Guto vive em Brasília, para onde se mudou aos 13 anos para se dedicar à vida de atleta.

Em seu perfil no site da organização Rede Tênis Brasil, de quando tinha 15 anos, Guto apontava como ídolos Roger Federer e Novak Djokovic.

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Tags

Guto Miguel roland garros tênis

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