Brasileiro faz gol olímpico e garante vitória contra gigante inglês

Em um dia para lá de memorável, o brasileiro Matheus Cunha foi protagonista na vitória do Wolverhampton contra o Manchester United, pela 18ª rodada da Premier League, nesta quinta-feira, 26. No placar de 2x0, o atacante marcou um gol olímpico e deu uma assistência.

Jogando dentro de casa, no Molineux Stadium, os Wolves souberam sofrer no início do confronto e seguraram a pressão adversária. Desta maneira, foi no segundo tempo que a equipe amarela cresceu. Aos 12 minutos, Matheus Cunha cobrou um escanteio com categoria, encobrindo o goleiro Onana, e abrindo o placar.

O United, que já não contava com o capitão Bruno Fernandes, expulso aos 2 minutos da etapa complementar, foi em busca do empate, até criando boas oportunidades, mas parando na defesa dos Lobos. Desta maneira, já nos acréscimos, com o campo aberto, o paraibano voltou a ficar de frente para o goleiro da equipe adversária, mas optou por dar o passe para Hwang Hee-Chan, que ampliou o placar.

Com o resultado, o Wolverhampton conquista a sua segunda vitória consecutiva ao comando do português Vítor Pereira, ex-treinador do Corinthians e do Palmeiras. Atualmente, a equipe soma 15 pontos, conseguindo sair da zona de rebaixamento.

O Manchester United, por sua vez, soma apenas uma vitória nos últimos cinco jogos do Campeonato Inglês. Os Red Devils estão apenas na 14ª colocação, com 22 pontos somados.