Brasileiro faz história e vence o Prêmio Laureus, o "Oscar do Esporte"

Gabrielzinho Araújo, nadador profissional - Foto: Douglas Magno/CPB

Aplaudido de pé pelo público, o nadador brasileiro Gabrielzinho Araújo foi eleito o "Melhor Atleta com Deficiência" e conquistou o seu primeiro Prêmio Laureus, o "Oscar dos Esportes". A cerimônia foi realizada nesta segunda-feira, 20, no Palácio de Cibeles, em Madri, na Espanha.

Natural de Santa Luzia, em Minas Gerais, o atleta tem cinco medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris e uma de prata, conquistada e o Tóquio 2020. Depois da conquista, Gabrielzinho fez a sua tradicional dancinha e foi ovacionado por astros do esporte, como a ginasta Simone Biles.

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"Eu gostaria de agradecer a Deus, à minha família por tudo que estamos construindo, aqui é um sonho para mim, agradeço ao meu técnico pelo apoio. Esse vai ser o primeiro de muito, vamos continuar fazendo história", disse o atleta.

Quem também foi premiado na cerimônia foi Lamine Yamal, atacante do Barcelona, com o troféu de "Melhor Atleta Jovem", que foi dado pelo pentacampeão mundial Cafú. O tenista Carlos Alcaraz ficou com o troféu de "Melhor Atleta Homem do Ano", enquanto a belarussa Aryna Sabalenka foi premiada como a "Melhor Atleta Mulher do Ano".

"Receber esse reconhecimento é incrível. Quero parabenizar os outros indicados, é uma honra estar ao lado de atletas como vocês. Foi uma temporada cheia de momentos inesquecíveis, vencendo dois Grands Slams e terminando em primeiro lugar no ranking, algo que eu sonhava desde pequeno", disse Carlos Alcaraz.

Veja todos os vencedores do Laureus 2026:

Melhor Atleta Homem do Ano:

Carlos Alcaraz (Espanha) – tênis

Melhor Atleta Mulher do Ano:

Aryna Sabalenka (Bielorrússia) – tênis

Melhor Atleta com Deficiência:

Gabriel Araújo (Brasil) – natação

Revelação do Ano: