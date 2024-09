Brasileiro opina sobre adversário de 2,46 de altura: "Outro esporte"

Jogador iraniano ao lado de companheiros de elenco - Foto: ATTA KENARE / AFP

Na derrota do Brasil para o Irã por 3 sets a 0, na fase de grupos do vôlei sentado dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, um jogador específico chamou atenção de quem assistiu o duelo. O grande destaque da vitória iraniana foi Morteza Mehrzad, de 2,46m de altura, sendo o atleta paralímpico mais alto da história e o segundo mais alto do mundo.

Após o resultado, o brasileiro Wellington Platini comentou sobre a cndição do adversário e pontuou sobre a dificuldade de enfrentar seleção do Irã. Apesar disso, elogiou Mehrzad e opinou sobre com isso melhora o esporte.

Leia mais:

É ouro! Carol santiago conquista bicampeonato na natação

Dobradinha brasileira! Irmãs gêmeas garantem prata e bronze na natação

Pivete de Aço! Base do Bahia promove peneiras abertas em Salvador

"Tem toda uma estratégia. Ele, como pega muito alto, a bola vem de cima para baixo, a gente deita para tentar defender. Mas às vezes pega na paralela, vem mais para o fundo... Não tem o que fazer, 2,46m. A gente está jogando voleibol sentado e ele está jogando outro esporte. A altura dele favorece muito. Mas é bacana ver um cara assim, dessa altura, no alto rendimento. A história dele é bacana também, para caramba... Jogar com a gente, para mostrar que o nosso esporte é alto rendimento de verdade", disse o jogador do Brasil.

Morteza Mehrzad tem uma condição chamada acromegalia, síndrome causada pelo aumento do hormônio de crescimento. Entretanto, antes de se tornar atleta paralímpico, o iraniano sofreu um acidente aos 16 anos, ocasionado que a sua perna esquerda ficasse 15 centimetros maior do que a direita.