Brasileiro supera irmão de Bellingham em ranking de melhores sub-20

Estêvão saiu do Palmeiras e foi para o Chelsea nesta temporada - Foto: GLYN KIRK/AFP

Cada vez mais jovens brasileiros chegam ao topo do mundo. Em 2025, a chegada de Estêvão ao Chelsea e o título Mundial do Flamengo sub-20 chamaram atenção para a "base" que já é realidade no país, e se destaca mundialmente.

É exatamente esse futuro promissor que foi provado pelo Relatório do Observatório do Futebol (CIES) que nomeou os vinte melhores atletas com menos de vinte anos do mundo - três deles, brasileiros.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com Lamine Yamal, prodígio do Barcelona, Golden Boy e cotado para a Bola de Ouro com apenas 18 anos, na liderança, o Brasil emplacou três nomes, um deles no top 5. Estêvão, ex-Palmeiras e atual Chelsea, ficou em quarto lugar na lista, atrás apenas de Yamal, Pau Cubarsí, também do Barcelona, e Zaïre-Emery, do PSG.

O brasileiro ficou acima até mesmo de nomes conhecidos, como Jobe Belligham, irmão de Jude Bellingham que joga pelo Borussia Dortmund. Além dele,Rayan, do Vasco, e Pedrinho, do Zenit, também apareceram no estudo. Vale ressaltar que a pesquisa não considera goleiros, apenas jogadores entre a zaga e o ataque.

O cálculo é feito a partir de dados e um índice de experiência, que avalia a quantidade de minutos jogados na temporada e a dificuldade da liga disputada, dando um peso maior às notas de ligas mais disputadas.

20 melhores jogadores sub-20 do mundo: