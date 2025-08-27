Menu
BRASIL 3X NA LISTA!

Brasileiro supera irmão de Bellingham em ranking de melhores sub-20

O Brasil ocupa as 4ª, 18ª e 20ª posições da lista de melhores atletas sub-20 do mundo

Marina Branco

Por Marina Branco

27/08/2025 - 11:24 h
Estêvão saiu do Palmeiras e foi para o Chelsea nesta temporada
Cada vez mais jovens brasileiros chegam ao topo do mundo. Em 2025, a chegada de Estêvão ao Chelsea e o título Mundial do Flamengo sub-20 chamaram atenção para a "base" que já é realidade no país, e se destaca mundialmente.

É exatamente esse futuro promissor que foi provado pelo Relatório do Observatório do Futebol (CIES) que nomeou os vinte melhores atletas com menos de vinte anos do mundo - três deles, brasileiros.

Com Lamine Yamal, prodígio do Barcelona, Golden Boy e cotado para a Bola de Ouro com apenas 18 anos, na liderança, o Brasil emplacou três nomes, um deles no top 5. Estêvão, ex-Palmeiras e atual Chelsea, ficou em quarto lugar na lista, atrás apenas de Yamal, Pau Cubarsí, também do Barcelona, e Zaïre-Emery, do PSG.

O brasileiro ficou acima até mesmo de nomes conhecidos, como Jobe Belligham, irmão de Jude Bellingham que joga pelo Borussia Dortmund. Além dele,Rayan, do Vasco, e Pedrinho, do Zenit, também apareceram no estudo. Vale ressaltar que a pesquisa não considera goleiros, apenas jogadores entre a zaga e o ataque.

O cálculo é feito a partir de dados e um índice de experiência, que avalia a quantidade de minutos jogados na temporada e a dificuldade da liga disputada, dando um peso maior às notas de ligas mais disputadas.

20 melhores jogadores sub-20 do mundo:

  1. Lamine Yamal (Barcelona) - 18 anos, 13 de julho de 2007
  2. Pau Cubarsí (Barcelona) - 18 anos, 22 de janeiro de 2007
  3. Warren Zaïre-Emery (PSG) - 19 anos, 8 de março de 2006
  4. Estêvão (Chelsea) - 18 anos, 24 de abril de 2007
  5. Franco Mastatuono (Real Madrid) - 18 anos, 14 de agosto de 2007
  6. Jorrel Hato (Chelsea) - 19 anos, 7 de março de 2006
  7. Roger Fernandes (Braga) - 19 anos, 21 de novembro de 2005
  8. Myles Lewis-Skelly (Arsenal) - 18 anos, 26 de setembro de 2006
  9. Geovany Quenda (Sporting) - 18 anos, 30 de abril de 2007
  10. Elías Montiel (Pachuca) - 19 anos, 7 de outubro de 2005
  11. Givairo Read (Feyenoord) - 19 anos, 2 de junho de 2006
  12. Jesús Rodríguez (Como) - 19 anos, 21 de novembro de 2005
  13. Mamadou Sarr (Strasbourg) - 19 anos, 29 de agosto de 2005
  14. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) - 19 anos, 23 de setembro de 2005
  15. Ethan Nwaneri (Arsenal) - 18 anos, 21 de março de 2007
  16. Andrija Maksimovic (RB Leipzig) - 18 anos, 5 de junho de 2007
  17. Lucas Bergvall (Tottenham) - 19 anos, 2 de fevereiro de 2006
  18. Rayan Vitor (Vasco) - 19 anos, 3 de agosto de 2006
  19. Rodrigo Mora (Porto) - 18 anos, 5 de maio de 2007
  20. Pedrinho (Zenit) - 19 anos, 5 de fevereiro de 2006

