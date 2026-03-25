Brasileiro tenta vaga na Copa do Mundo para manter tabu de 100 anos

Sylvinho, técnico da Albânia - Foto: Divulgação | Albânia

A possibilidade de o Brasil seguir representado por um treinador em Copas do Mundo, algo que acontece desde 1930, pode passar por um caminho improvável: a seleção da Albânia. Sob o comando de Sylvinho, o país europeu disputa a repescagem das Eliminatórias e sonha com uma vaga inédita no Mundial.

O ex-lateral e atual técnico revelou ter tomado conhecimento do peso histórico dessa possibilidade de forma inesperada, após um dos jogos recentes da equipe.

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"Se ocorrer, para mim vai ser um orgulho imenso. Primeiramente pela Albânia, óbvio. Depois, a nível individual, representar o Brasil em uma Copa é de um status, por tudo que a Seleção representa no mundo, e claro, um treinador está inserido nisso. Espero que possa conseguir, se for ficarei muito feliz, repito, não mais do que pela Albânia estar lá", disse Sylvinho, em entrevista ao portal ge.

Desde a primeira edição da Copa do Mundo, há quase um século, sempre houve ao menos um treinador brasileiro presente na competição. Para que essa sequência seja mantida, Sylvinho precisará conduzir a Albânia em um caminho desafiador: superar a Polônia e, na etapa seguinte, enfrentar Suécia ou Ucrânia na disputa pela vaga.

O compromisso mais recente da seleção albanesa aconteceu em novembro do ano passado, quando foi derrotada pela Inglaterra por 2 a 0, encerrando sua participação na fase de grupos das eliminatórias europeias. Apesar do intervalo sem partidas oficiais, o trabalho nos bastidores seguiu intenso.

À frente da equipe desde janeiro de 2023, Sylvinho soma 32 partidas no cargo, com um retrospecto de 15 vitórias, sete empates e 10 derrotas. Durante esse período, a Albânia já mediu forças com possíveis rivais da repescagem, enfrentando a Polônia nas Eliminatórias da Euro, a Ucrânia pela Liga das Nações e a Suécia em amistoso realizado em 2024.